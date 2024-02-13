Цілі ЗСУ та війна економік: головне з інтерв'ю Сирського за кілька днів до призначення
Джерело:Інтерв'ю Олександра Сирського
Олександр Сирський дав інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF. Це сталося ще до його призначення на посаду Головнокомандувача Збройних Сил України. 24 Канал зібрав головні тези з інтерв'ю.
Темами інтерв'ю Сирського стала війна Росії з Україною, плани ЗСУ та майбутня перемога України. Головнокомандувач сказав, що не допустить загибелі всього особового складу – краще залишить якусь позицію.
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Про що говорив Олександр Сирський в інтерв'ю
Останнє запитання журналістки стосувалося "Оскару" для військових – мовляв, одна газета написала, що його б отримав саме Сирський. Ми всі виконуємо свою роботу на своєму рівні. Головна роль належить солдатам і офіцерам, які виконують задачі на полі бою. Якраз вони здобувають перемогу, б'ють ворога і від них залежить, що буде відбуватися сьогодні та завтра, Він підсумував: робить усе, щоб його досвід пришвидшував перемогу. Як сказав Олександр Сирський, уся сутність путінської Росії стала очевидною, українці згуртувалися, бо зрозуміли, хто їхній ворог і що треба робити. Усе залежить від рівня підтримки й ефективності наших дій. Стійкості та сили духа нам вистачає. Нам не вистачає підтримки, боєприпасів і техніки, Ця війна сильно підвищує значення технологічного прогресу в ЗСУ і в самому процесі збройної боротьби. Використовують і наземні роботизовані платформи, це допомагає зберегти життя бійцям. Зараз кожен командир в усіх ланках військового керування бачить усю картину поля боя. Роль дронів зростає. Економіка колективного Заходу має нам допомагати. Ми воюємо і використовуємо найцінніше, що в нас є, – наших людей, цвіт нашої нації, Два роки жорстоких бойових дій з Півдня до Півночі – звичайно, зброї недостатньо, її просто не вистачає. Навіть та зброя, яка використовується, має фізичні терміни використання. Будь-який ствол має знос: він може випустити певну кількість снарядів, а потім його потрібно міняти. Тому це війна не тільки людей, але й економік, Так Головнокомандувач ЗСУ оцінив війну Росії проти України. За його словами, з часів Другої світової не було війни такого ж розмаху і такої ж тривалості. Операції на кшталт "Бурі в пустелі" (операція коаліції на чолі зі США проти Іраку в 1990-ті роки, – 24 Канал) тривали кілька місяців. Він сказав, що для російських командирів життя їхніх підлеглих дорівнює нулю. Тому втрати окупантів у 7 – 8 разів переважають втрати ЗСУ. Треба вдосконалювати тактику. Головна цінність – це життя наших солдатів і офіцерів, тих підрозділів, які виконують бойові завдання. Ми не можемо собі дозволити таке ставлення, як у росіян, які практикують м'ясні штурми. Я краще залишу якусь позицію, аніж допущу загибель усього особового складу, "Цей процес запущений, треба нарощувати обсяги. В першу чергу ми повинні розраховувати на власні сили, не тільки на партнерів", – повідомив Сирський. Треба напрягтися всім. Немає ззовні допомоги – треба налагодити виробництво безпосередньо тут, у нас, в Україні, "Це ґрунтується на тому, що ми повинні закінчити війну виходом на кордони 1991 року. Інші варіанти не розглядаємо, іншого виходу в нас нема. Це означає, що все суспільство має згуртуватися довкола спільної справи перемоги", – сказав він. На це запитання журналістки він уточнив: війна розпочалася ще 2014 року, а у 2022-му була вже відкрита агресія. Коли ця агресія розпочалася, було таке враження, що я йду в якусь безодню, яка немає чітких часових обмежень. Зрозуміло, що це для нас велика проблема. Мені чітко було ясно, що це все буде довго і тяжко, У нас вистачає і сили духу, і натхнення. Ми не можемо залишити нашу територію під ногою окупанта, але нам потрібні підтримка та допомога, Це Куп'янський напрямок (Росія хоче за будь-яку ціну захопити Куп'янськ), тож росіяни вже чотири місяці ведуть там штурми. Глобальний наступ вони почали з 3 жовтня. Ситуація складна, противник наступає фактично по всій лінії фронту. Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета оборонної операції – виснажити сили противника, завдати їм максимальних утрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги у технічному плані, зокрема в БпЛА та РЕБ,
Хто б отримав "Оскар" для військових: відповідь Сирського
– відповів Сирський.
Як війна змінила Україну та українців
Коли закінчиться війна
– заявив Сирський.
Війна переходить у нову стадію
Як дрони змінили війну
Чому Захід повинен допомогти
– підкреслив Головнокомандувач.
Зброї від Заходу недостатньо, це війна економік
– пояснив головком.
Ця війна – найбільша з часів Другої світової
Сирський оцінив втрати росіян
Сирський про м'ясні штурми
– сказав Сирський
Головком про військове виробництво в Україні
Треба напрягтися всім, – Сирський сказав про те, що треба робити суспільству
– заявив головком.
Що дає надію українцям
Чи думав Сирський, що війна буде тривати так довго
– сказав головком.
Чи не втомилися українці від війни
– висловився Сирський.
Де найбільш напружені бої
Сирський оцінив ситуацію на фронті та назвав мету ЗСУ
– сказав він.
Останнє запитання журналістки стосувалося "Оскару" для військових – мовляв, одна газета написала, що його б отримав саме Сирський.
Ми всі виконуємо свою роботу на своєму рівні. Головна роль належить солдатам і офіцерам, які виконують задачі на полі бою. Якраз вони здобувають перемогу, б'ють ворога і від них залежить, що буде відбуватися сьогодні та завтра,
Він підсумував: робить усе, щоб його досвід пришвидшував перемогу.
Як сказав Олександр Сирський, уся сутність путінської Росії стала очевидною, українці згуртувалися, бо зрозуміли, хто їхній ворог і що треба робити.
Усе залежить від рівня підтримки й ефективності наших дій. Стійкості та сили духа нам вистачає. Нам не вистачає підтримки, боєприпасів і техніки,
Ця війна сильно підвищує значення технологічного прогресу в ЗСУ і в самому процесі збройної боротьби. Використовують і наземні роботизовані платформи, це допомагає зберегти життя бійцям.
Зараз кожен командир в усіх ланках військового керування бачить усю картину поля боя. Роль дронів зростає.
Економіка колективного Заходу має нам допомагати. Ми воюємо і використовуємо найцінніше, що в нас є, – наших людей, цвіт нашої нації,
Два роки жорстоких бойових дій з Півдня до Півночі – звичайно, зброї недостатньо, її просто не вистачає. Навіть та зброя, яка використовується, має фізичні терміни використання. Будь-який ствол має знос: він може випустити певну кількість снарядів, а потім його потрібно міняти. Тому це війна не тільки людей, але й економік,
Так Головнокомандувач ЗСУ оцінив війну Росії проти України. За його словами, з часів Другої світової не було війни такого ж розмаху і такої ж тривалості. Операції на кшталт "Бурі в пустелі" (операція коаліції на чолі зі США проти Іраку в 1990-ті роки, – 24 Канал) тривали кілька місяців.
Він сказав, що для російських командирів життя їхніх підлеглих дорівнює нулю. Тому втрати окупантів у 7 – 8 разів переважають втрати ЗСУ.
Треба вдосконалювати тактику. Головна цінність – це життя наших солдатів і офіцерів, тих підрозділів, які виконують бойові завдання. Ми не можемо собі дозволити таке ставлення, як у росіян, які практикують м'ясні штурми. Я краще залишу якусь позицію, аніж допущу загибель усього особового складу,
"Цей процес запущений, треба нарощувати обсяги. В першу чергу ми повинні розраховувати на власні сили, не тільки на партнерів", – повідомив Сирський.
Треба напрягтися всім. Немає ззовні допомоги – треба налагодити виробництво безпосередньо тут, у нас, в Україні,
"Це ґрунтується на тому, що ми повинні закінчити війну виходом на кордони 1991 року. Інші варіанти не розглядаємо, іншого виходу в нас нема. Це означає, що все суспільство має згуртуватися довкола спільної справи перемоги", – сказав він.
На це запитання журналістки він уточнив: війна розпочалася ще 2014 року, а у 2022-му була вже відкрита агресія.
Коли ця агресія розпочалася, було таке враження, що я йду в якусь безодню, яка немає чітких часових обмежень. Зрозуміло, що це для нас велика проблема. Мені чітко було ясно, що це все буде довго і тяжко,
У нас вистачає і сили духу, і натхнення. Ми не можемо залишити нашу територію під ногою окупанта, але нам потрібні підтримка та допомога,
Це Куп'янський напрямок (Росія хоче за будь-яку ціну захопити Куп'янськ), тож росіяни вже чотири місяці ведуть там штурми. Глобальний наступ вони почали з 3 жовтня.
Ситуація складна, противник наступає фактично по всій лінії фронту. Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета оборонної операції – виснажити сили противника, завдати їм максимальних утрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги у технічному плані, зокрема в БпЛА та РЕБ,