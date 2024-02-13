Цілі ЗСУ та війна економік: головне з інтерв'ю Сирського за кілька днів до призначення

13 лютого 2024, 20:30
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Інтерв'ю Олександра Сирського

Олександр Сирський дав інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF. Це сталося ще до його призначення на посаду Головнокомандувача Збройних Сил України. 24 Канал зібрав головні тези з інтерв'ю.

Темами інтерв'ю Сирського стала війна Росії з Україною, плани ЗСУ та майбутня перемога України. Головнокомандувач сказав, що не допустить загибелі всього особового складу – краще залишить якусь позицію.

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Про що говорив Олександр Сирський в інтерв'ю

21:22, 13 лютого

Таким було інтерв'ю Олександра Сирського німецькому телеканалу ZDF за декілька днів до призначення Головнокомандувачем ЗСУ.

21:13, 13 лютого

Хто б отримав "Оскар" для військових: відповідь Сирського

Останнє запитання журналістки стосувалося "Оскару" для військових – мовляв, одна газета написала, що його б отримав саме Сирський.

Ми всі виконуємо свою роботу на своєму рівні. Головна роль належить солдатам і офіцерам, які виконують задачі на полі бою. Якраз вони здобувають перемогу, б'ють ворога і від них залежить, що буде відбуватися сьогодні та завтра,
– відповів Сирський.

Він підсумував: робить усе, щоб його досвід пришвидшував перемогу.

21:10, 13 лютого

Як війна змінила Україну та українців

Як сказав Олександр Сирський, уся сутність путінської Росії стала очевидною, українці згуртувалися, бо зрозуміли, хто їхній ворог і що треба робити.

21:03, 13 лютого

Коли закінчиться війна

Усе залежить від рівня підтримки й ефективності наших дій. Стійкості та сили духа нам вистачає. Нам не вистачає підтримки, боєприпасів і техніки,
– заявив Сирський.

21:01, 13 лютого

Війна переходить у нову стадію

Ця війна сильно підвищує значення технологічного прогресу в ЗСУ і в самому процесі збройної боротьби. Використовують і наземні роботизовані платформи, це допомагає зберегти життя бійцям.

20:57, 13 лютого

Як дрони змінили війну

Зараз кожен командир в усіх ланках військового керування бачить усю картину поля боя. Роль дронів зростає.

20:55, 13 лютого

Чому Захід повинен допомогти

Економіка колективного Заходу має нам допомагати. Ми воюємо і використовуємо найцінніше, що в нас є, – наших людей, цвіт нашої нації,
– підкреслив Головнокомандувач.

20:44, 13 лютого

Зброї від Заходу недостатньо, це війна економік

Два роки жорстоких бойових дій з Півдня до Півночі – звичайно, зброї недостатньо, її просто не вистачає. Навіть та зброя, яка використовується, має фізичні терміни використання. Будь-який ствол має знос: він може випустити певну кількість снарядів, а потім його потрібно міняти. Тому це війна не тільки людей, але й економік,
– пояснив головком.

20:34, 13 лютого

Ця війна – найбільша з часів Другої світової

Так Головнокомандувач ЗСУ оцінив війну Росії проти України. За його словами, з часів Другої світової не було війни такого ж розмаху і такої ж тривалості. Операції на кшталт "Бурі в пустелі" (операція коаліції на чолі зі США проти Іраку в 1990-ті роки, – 24 Канал) тривали кілька місяців.

20:30, 13 лютого

Сирський оцінив втрати росіян

Він сказав, що для російських командирів життя їхніх підлеглих дорівнює нулю. Тому втрати окупантів у 7 – 8 разів переважають втрати ЗСУ.

20:22, 13 лютого

Сирський про м'ясні штурми

Треба вдосконалювати тактику. Головна цінність – це життя наших солдатів і офіцерів, тих підрозділів, які виконують бойові завдання. Ми не можемо собі дозволити таке ставлення, як у росіян, які практикують м'ясні штурми. Я краще залишу якусь позицію, аніж допущу загибель усього особового складу,
– сказав Сирський

20:20, 13 лютого

Головком про військове виробництво в Україні

"Цей процес запущений, треба нарощувати обсяги. В першу чергу ми повинні розраховувати на власні сили, не тільки на партнерів", – повідомив Сирський.

20:17, 13 лютого

Треба напрягтися всім, – Сирський сказав про те, що треба робити суспільству

Треба напрягтися всім. Немає ззовні допомоги – треба налагодити виробництво безпосередньо тут, у нас, в Україні,
– заявив головком.

20:14, 13 лютого

Що дає надію українцям

"Це ґрунтується на тому, що ми повинні закінчити війну виходом на кордони 1991 року. Інші варіанти не розглядаємо, іншого виходу в нас нема. Це означає, що все суспільство має згуртуватися довкола спільної справи перемоги", – сказав він.

20:08, 13 лютого

Чи думав Сирський, що війна буде тривати так довго

На це запитання журналістки він уточнив: війна розпочалася ще 2014 року, а у 2022-му була вже відкрита агресія.

Коли ця агресія розпочалася, було таке враження, що я йду в якусь безодню, яка немає чітких часових обмежень. Зрозуміло, що це для нас велика проблема. Мені чітко було ясно, що це все буде довго і тяжко,
– сказав головком.

20:06, 13 лютого

Чи не втомилися українці від війни

У нас вистачає і сили духу, і натхнення. Ми не можемо залишити нашу територію під ногою окупанта, але нам потрібні підтримка та допомога,
– висловився Сирський.

20:02, 13 лютого

Де найбільш напружені бої

Це Куп'янський напрямок (Росія хоче за будь-яку ціну захопити Куп'янськ), тож росіяни вже чотири місяці ведуть там штурми. Глобальний наступ вони почали з 3 жовтня.

19:54, 13 лютого

Сирський оцінив ситуацію на фронті та назвав мету ЗСУ

Ситуація складна, противник наступає фактично по всій лінії фронту. Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета оборонної операції – виснажити сили противника, завдати їм максимальних утрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги у технічному плані, зокрема в БпЛА та РЕБ,
– сказав він.

Автор: Ірина Чеботнікова