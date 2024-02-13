Цілі ЗСУ та війна економік: головне з інтерв'ю Сирського за кілька днів до призначення

Олександр Сирський дав інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF. Це сталося ще до його призначення на посаду Головнокомандувача Збройних Сил України. 24 Канал зібрав головні тези з інтерв'ю.

Темами інтерв'ю Сирського стала війна Росії з Україною, плани ЗСУ та майбутня перемога України. Головнокомандувач сказав, що не допустить загибелі всього особового складу – краще залишить якусь позицію.

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Про що говорив Олександр Сирський в інтерв'ю