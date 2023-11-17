Зеленський звільнив указом заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Тарасовського з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

Відповідний указ Зеленського №757 вже з'явився на сайті Офісу президента.

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Тарасовського звільнили з посади

Причина звільнення наразі невідома. Також поки що невідомо, хто обійме цю посаду.

Звільнити Тарасовського Олександра Олексійовича з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України,

– мовиться в указі президента.

Чим займається Служба зовнішньої розвідки України Вона створена у 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України. СЗР веде розвідки в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, а також бере участь у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпеченні безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник Служби входить до складу РНБО і підпорядковується безпосередньо президентові України.

До слова, нині, 17 листопада, Володимир Зеленський підтвердив перебування Сил оборони на лівому березі Херсонської області. Глава держави заявив, що наші воїни просуваються вперед.

Він подякував захисникам за успіхи та навіть показав кадри їхньої роботи.