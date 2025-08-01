Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілася з кандидатом на посаду голови Бюро економічної безпеки Олександром Цивінським. Він погодився пройти поліграф.

За словами Свириденко, всі ми зацікавлені в тому, щоб БЕБ стало дієвою інституцією та мало реальну довіру суспільства й бізнесу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Юлії Свириденко.

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Про що говорили Свириденко та Цивінський?

Кандидат на посаду директора БЕБ зустрівся з прем'єркою України Юлією Свириденко. Вона зазначила, що кандидатуру Цивінського погодила конкурсна комісія, а Уряд отримав результати додаткових перевірок.

Аби зняти усі сумніви щодо Цивінського у цивілізований спосіб, з ним погодили перевірку на поліграфі (детекторі брехні).

Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі,

– каже Свириденко.

Вона висловила сподівання ухвалити рішення про призначення Цивінського на посаду голови БЕБ наступного тижня. Це, за її словами, буде значним внеском у перезавантаження відносин між державою та бізнесом.

Підтверджую: розмова з прем'єром була конструктивна і по суті. Домовилися діяти відкрито й чітко, щоб зняти всі запитання і рухатися вперед,

– прокоментував Цивінський.

Що відомо про Олександра Цивінського?

Ще 25 червня Цивінський став переможцем конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки (БЕБ). До цього він працював керівником третього підрозділу детективів 2 Головного підрозділу НАБУ. Він, зокрема, керував спецоперацією "Чисте місто". Тоді під час слідчих дій детективи змогли викрити масштабну схему незаконного заволодіння землею у Київській громаді.

30 червня український уряд не зміг підтримати його призначення. Пояснили це певними "безпековими оцінками" СБУ, зокрема йшлося про те, що родичі Цивінського проживають у Росії. Парадоксально, але така особливість не завадила призначити Олександра Сирського Головнокомандувачем ЗСУ. Сам Цивінський підтвердив цю інформацію, але зазначив, що з ріднею не спілкується. Пізніше комісія повторно подала його кандидатуру.