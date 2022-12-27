"Спецслужбу" на окупованій Херсонщині очолює ексголова СБУ, – ЗМІ
Джерело:МОСТ
Олександра Якименка призначили головою так званої "спецслужби" на окупованих територіях Херсонської області. Він очолював українське СБУ за часів Віктора Януковича.
Інформацію про призначення Якименка виданню підтвердили джерела. Хоч вона була відома ще з червня 2022 року, та тільки зараз отримала підтвердження.
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Що відомо про "призначення" Якименка
Очільника Служби безпеки України часів пізнього Януковича Олександра Якименка зробили головою "спецслужби" окупованих територій Херсонської області… Окупаційна "спецслужба" отримала назву "Державна служба безпеки України",
– мовиться в повідомленні.
Сам Якименко є громадянином Росії та служив у її армії. Також відомо, що він є уродженцем Естонії.
Варто зауважити, що Олександра Якименка призначили на посаду очільника СБУ на початку 2013 року. Це відбувалось з порушенням законодавства України.
Він був замішаний у втягуванні СБУ в спроби влади придушити Євромайдан в лютому 2014 року. Після цього він втік до Росії разом з Януковичем.
Що відомо про Олександра Якименка
- Офіційно про Якименка відомо не багато. За неперевіреними даними, він ще на наприкінці 90-х – на початку 2000-х років працював у СБУ.
- Проте достеменно відомо, що в Службі безпеки України Якименко почав працювати у 2010 році. У ті часи був начальником управління в Севастополі. На цій посаді він став генерал-майором.
- У 2011 – 2012 роках очолював СБУ в Донецькій області. Після цього, влітку 2012 року, став першим заступником голови СБУ та очільником управління "К", тобто по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
- Під час Революції Гідності Якименко очолював СБУ аж до втечі в Росію. Тоді бійців спецпідрозділу "Альфа" залучили до "зачистки" Будинку профспілок на Майдані. Саме там був координаційний центр протесту.
- Через спроби придушення Євромайдану Якименку повідомляли про підозру щонайменше чотири рази: у 2014, 2015, 2017 та 2021 роках.
- Достеменно відомо, що у 2020 році Печерський районний суд Києва дав дозвіл на спецрозслідування. Адже Якименко переховувався від слідства.