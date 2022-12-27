"Спецслужбу" на окупованій Херсонщині очолює ексголова СБУ, – ЗМІ

Олександра Якименка призначили головою так званої "спецслужби" на окупованих територіях Херсонської області. Він очолював українське СБУ за часів Віктора Януковича.

Інформацію про призначення Якименка виданню підтвердили джерела. Хоч вона була відома ще з червня 2022 року, та тільки зараз отримала підтвердження.

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Що відомо про "призначення" Якименка

Очільника Служби безпеки України часів пізнього Януковича Олександра Якименка зробили головою "спецслужби" окупованих територій Херсонської області… Окупаційна "спецслужба" отримала назву "Державна служба безпеки України",

– мовиться в повідомленні.

Сам Якименко є громадянином Росії та служив у її армії. Також відомо, що він є уродженцем Естонії.

Варто зауважити, що Олександра Якименка призначили на посаду очільника СБУ на початку 2013 року. Це відбувалось з порушенням законодавства України.

Він був замішаний у втягуванні СБУ в спроби влади придушити Євромайдан в лютому 2014 року. Після цього він втік до Росії разом з Януковичем.

Що відомо про Олександра Якименка