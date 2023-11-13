Дякувала Путіну за Крим: як народна артистка СРСР цинічно використала дітей з Донецька
Відома російська композиторка та шанувальниця Путіна Олександра Пахмутова вирішила "порозважати" українських дітей з окупованого Донецька. Неповнолітніх навіть змусили виконати її пісню "Птица счастья".
Пахмутова, творчість якої дуже шанує кремлівський диктатор, влаштувала безсоромну витівку в день свого 94-річчя, повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські російські ЗМІ.
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Що відомо про святкування цинічного дня народження
Народна артиска СРСР відсвяткувала своє 94-річчя у пансіонаті в підмосковних Снігурях, у якому нібито утримують українських дітей із тимчасово окупованого Донецька. Ймовірно, що це депортовані неповнолітні українці.
Пахмутова вирішила зіграти на фортепіано свої колишні хіти, а дітей змусили співати. Кадри цього заходу швидко поширилися в пропагандистських ЗМІ Росії.
На честь дня народження Пахмутової змусили дітей з Донецька виконувати "Птицу счастья".
Пахмутова та діти з окупованого Донецька / скриншот
Кремлівський вождь теж не обминув цю подію та привітав з 94-річчям жінку, при цьому не забув подякувати їй за натхненну творчість, яка "користується всенародною любов'ю". Сама ж Пахмутова недавно теж висловила вдячність російському диктаторові. Робила це артистка після анексії Криму.
Олександра Пахмутова та Владімір Путін / фото росЗМІ
В 2014 році, Пахмутова та її чоловік зустрілися з Владіміром Путіним і сказали: "Ми ваші вболівальники! Дякуємо вам за Крим". Саме через це Пахмутова у 2018 році була занесена до бази "Миротворець".
Не Пахмутовою єдиною: для чого Росія викрадає українських дітей
- З початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла на територію понад 744 тисячі українських дітей. Проте повернути на Батьківщину вдалося лише крихітну частину неповнолітніх.
- Шестеро дітей, яких вдалося повернути до України після примусової депортації Росією, зустрілися з європейськими лідерами в Гаазі. Вони особисто розповіли свої історії.
- На свідомість депортованих українських дітей Росія прагне вплинути через шкільну програму. "Общеросійськая гражданская індєнтічность" – головний наратив, який влада Росії хоче нав'язати українським дітям. Окрім цього, фундамент наративів диктаторської держави полягає у самому розумінні патріотизму. А "Російський патріотизм – це відданість державі-окупанту".