Справа заплутана: чому нардепа від ОПЗЖ Пономарьова лише зараз викрили у зраді

Нардеп від ОПЗЖ Олександр Пономарьов на початку повномасштабного вторгнення поїхав у тимчасово окупований Бердянськ, співпрацював з Росією та гуляв у Криму. Він повернувся в Україну у січні 2023 року та отримав підозру лише зараз.

Виникло багато питань до СБУ та Верховної Ради України, чому Пономарьов весь цей час безперешкодно працював у столиці. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко.

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Потрібні більш жорсткі заходи та обмеження

Фесенко переконаний, що депутати Верховної Ради України точно знали про перебування Пономарьова на окупованих територіях. Вони повинні були повідомити СБУ про цей факт. Відразу потрібно було відкривати справу та обмежити доступ нардепа до секретної інформації.

Як зазначив політолог, депутати розповідали йому, що на членів ОПЗЖ наклали обмеження, тому, ймовірно, вони не можуть мати доступ до важливої інформації.

Не знаю, так це чи ні, але у таких ситуаціях потрібні більш жорсткі заходи та обмеження. Можу припустити, що в СБУ чимало таких випадків, можливо, не вистачає сил та ресурсів. Справ багато, а можливості служби обмежені. Але мовиться про народного депутата, який тривалий час був на окупованій території, навіть у справах бізнесу, але співпрацював з ворогом,

– наголосив він.

Фесенко про справу Пономарьова: дивіться відео

Завдання Пономарьова

Ні для кого не секрет, що партія ОПЗЖ створювалась за російські гроші. Це угрупування не було однорідним, його можна розділити на 3 категорії:

Головні акціонери (насамперед – кум Владіміра Путіна Віктор Медведчук); Група газовиків (Юрій Бойко, Сергій Льовочкін), які були досить впливовими, частина депутатів орієнтувалась саме на них; Бізнесмени, які купували місця у партії за квотою Вадима Рабіновича. Вони використовували членство у політсилі в інтересах свого бізнесу. Ці нардепи використовували проросійську риторику, однак це було для них другорядно.

На думку Фесенка, Пономарьов належав до групи бізнесменів, але не виключено, що він міг мати міцні зв'язки з Росією.

Як мінімум, можна припускати, що якщо у людини склалися контакти з окупаційними адміністраціями або російськими спецслужбами, він міг отримати завдання здобувати секретну інформацію у Києві та передавати її росіянам. Це припущення, але його треба перевіряти. Питань тут поки більше, ніж відповідей,

– підкреслив політолог.

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