Дуже хочу додому, – Арестович заявив, що готовий повернутися в Україну, але є нюанс

Олексій Арестович наразі перебуває у США. Хоча він заявляє, що начебто дуже сумує за Україною. Однак повертатися ще не на часі.

Арестович заявив, що, без сумніву, повернеться в Україну. Водночас станеться це, вочевидь, через "2 – 3 тижні". Бо спершу треба завершити всі справи у США, а тоді реалізувати проєкти у Європі.

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У мене зараз в Європі ще два проєкти. От коли закрию, тоді поїду в Україну знов, додому. Я дуже хочу додому,

– наголосив ексрадник керівника Офісу Президента.

Арестович хоробро заявив, що ні кримінальні справи, ні мобілізація його не лякають.

Ба більше, дружина Арестовича також дуже хоче повернутися в Україну. Бо жити треба вдома. Однак і проєкти у Європі самі себе не реалізують. От біда та дилема.

Як Арестович взагалі виїхав за кордон

Українців, звичайно, дуже цікавить, як 48-річний Арестович виїхав за кордон. Відповідне питання Аліна Олицька поставила й в інтерв'ю. Колишній радник керівника Офісу Президента довго тягнув інтригу та віджартовувався. Спершу він заявив, що одна з депутатських груп вже направляла запит до ДСНС щодо того, як Арестович виїхав за кордон. Відповіддю були слова – "державна таємниця".

Арестович наполягає, що виїхав законно. Проблем на кордоні начебто не було.