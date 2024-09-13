В Укренерго 23 роки: що відомо про Олексія Брехта, який замінив Кудрицького

Наглядова рада НЕК "Укренерго" призначила Олексія Брехта виконувачем обов’язків голови правління компанії. В енергетичному секторі він вже працює 25 років.

З цих 25 років Олексій Брехт 23 роки присвятив роботі в Укренерго. Він виконуватиме обов'язки голови компанії до того часу, поки не буде обрано нову Наглядову раду та вона проведе конкурс на посаду керівника.

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Що наразі відомо про Олексія Брехта

Останні два роки Олексій Брехт був членом правління Укренерго та відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі.

Головна задача на сьогодні – продовжуємо підготовку до опалювального сезону та відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів. Укренерго відіграє ключову роль в українській енергосистемі, тому забезпечувати її надійну роботу у складі європейської мережі ENTSO-E – наш головний пріоритет,

– сказав він.

У пресслужбі Укренерго наголосили, що компанія зберігатиме курс на залучення міжнародної допомоги для відновлення високовольтної мережі після російських атак і посилення її стійкості.

Поглиблення інтеграції до європейського енергетичного простору – також серед цілей компанії. Адже це – запорука нашої підтримки у протистоянні енергетичному терору,

– мовиться у повідомленні.

Компанія також запевнила, що і надалі дотримуватиметься практик корпоративного управління за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і чекатиме прозорого обрання незалежної Наглядової ради та призначення голови правління Укренерго.

Нагадаємо, що ввечері 2 вересня наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Володимира Кудрицького з посади керівника. Він висловив впевненість в тому, що досвід та професійність Олексія Брехта та команди Укренерго дадуть змогу забезпечити продовження належної підготовки енергосистеми до важкої зими.