Політв'язень Чирній з "групи Сенцова" вийде на волю, – адвокат

Вже в травні закінчується термін незаконного ув'язнення в Росії українського бранця Олексія Чирнія. Науковця незаконно утримують ще з травня 2014 року, а затримали за буцімто "підготовку теракту" в окупованому Криму.

Олексія Чирнія в Росії звинуватили в участі в так званій "групі Сенцова" разом з самим кінорежисером Олегом Сенцовим, а також Олександром Кольченком і Геннадієм Афанасьєвим.

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Про те, що в травні закінчиться термін ув'язнення українського вченого, розповів його адвокат Тарас Малишевський.

Він повідомив, що в Ростові-на-Дону, де незаконно утримують Олексія Чирнія, його планує зустріти матір. Після цього вони разом поїдуть у Київ.

Далі вже по накатаною дорогою на Київ, а тоді – допомога в соціальній, психологічній реабілітації. Тому що 7 років, проведених в ув'язненні, вони не проходять, звичайно ж, так легко,

– наголосив Тарас Малишевський.

Коротко про Олексія Чирнія: