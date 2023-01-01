Буде дуже великим викликом, – Данілов про нову мобілізацію і несподіваного союзника Росії

У Росії на початку 2023 року готують нову хвилю мобілізації та планують обмежити виїзд чоловіків за кордон. Нова хвиля мобілізації в Росії буде викликом і для України.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він прокоментував звернення міністра оборони України Олексія Резнікова до росіян, в якому той попередив, що режим Владіміра Путіна готує нові обмеження.

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Росія може отримати зброю від "несподіваних партнерів"

Олексій Данілов повідомив, що з Росії та Білорусі заборонять виїзд чоловікам до 65 років. Він сказав, що мобілізаційні процеси в Росії розпочнуться у відритий чи закритий спосіб.

Кожного дня наше військо їх нищить. І втрати йдуть до тисячі кожного дня. Маємо розуміння, що вони мають щось з цим якусь заміну робити. Це для нас так само буде виклик,

– заявив Данілов.

Секретар РНБО пояснив, що для України буде викликом, якщо Росія виконуватиме мобілізаційний план та отримуватиме зброю, яку ворогу "можуть надати несподівані партнери".

Крім того, Данілов закликав не плекати марних надій щодо змін всередині Росії. Він наголосив, що в Росії немає громадянського суспільства, що також є проблемою.

Секретар РНБО зазначив, що російське суспільство повністю "підтримує свого Гітлера" і готове помирати в Україні не зрозуміло за що. Він додав, що російське суспільство дуже хворе, тому "марно мати надію, що там щось може відбуватися".

Данілов повідомив результати досліджень, відповідно до яких, у Росії не побачили ознак громадянського суспільства. Водночас Владімір Путін готовий миритися з великими втратами "й для нас це певна проблема".

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