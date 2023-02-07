Це лише питання часу, – Данілов про передачу Україні літаків F-16

Для успішного контрнаступу та закінчення війни Україні необхідна західна важка техніка. Мовиться про танки, гаубиці та винищувачі.

Низка країн вже заявили, що у них немає табу на надання бойових літаків Україні. Однак Байден поки не готовий погодити ці постачання.

До теми Вже невдовзі передачу Україні F-16 можуть суттєво прискорити

Україна так чи інакше отримає F-16

Секретар РНБО України Олексій Данілов впевнений, що рано чи пізно Україна отримає винищувачі F-16 американського виробництва.

Це лише питання часу, коли ми отримаємо F-16. Вони обов'язково прийдуть. Однак зараз, виборюючи незалежність, ми втрачаємо своїх людей,

– заявив Данілов.

Літаки F-16 – це винищувачі, які ще називають "літаюча платформа", адже вони можуть бути багатофункціональними. Цей літак може використовуватися, як бомбардувальник, як розвідник та як засіб протиповітряної оборони.

Варто зауважити, що літаки F-16 важко перехопити радіолокаційними станціями. Ці винищувачі дали б Україні можливість завдати удару по Росії далеко за лінією фронту.

Нагадаємо, що Олексій Резніков повідомляв, що наразі тривають переговори з партнерами нашої держави щодо пошуку платформи для надання Україні тактичної авіації. Також обговорюють можливе постачання далекобійних ракет.

Чи отримає Україна бойові літаки від партнерів