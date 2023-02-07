Це лише питання часу, – Данілов про передачу Україні літаків F-16
Джерело:CNN
Для успішного контрнаступу та закінчення війни Україні необхідна західна важка техніка. Мовиться про танки, гаубиці та винищувачі.
Низка країн вже заявили, що у них немає табу на надання бойових літаків Україні. Однак Байден поки не готовий погодити ці постачання.
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Україна так чи інакше отримає F-16
Секретар РНБО України Олексій Данілов впевнений, що рано чи пізно Україна отримає винищувачі F-16 американського виробництва.
Це лише питання часу, коли ми отримаємо F-16. Вони обов'язково прийдуть. Однак зараз, виборюючи незалежність, ми втрачаємо своїх людей,
– заявив Данілов.
Варто зауважити, що літаки F-16 важко перехопити радіолокаційними станціями. Ці винищувачі дали б Україні можливість завдати удару по Росії далеко за лінією фронту.
Нагадаємо, що Олексій Резніков повідомляв, що наразі тривають переговори з партнерами нашої держави щодо пошуку платформи для надання Україні тактичної авіації. Також обговорюють можливе постачання далекобійних ракет.
Чи отримає Україна бойові літаки від партнерів
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна хотіла б отримати від Заходу орієнтовно 200 літаків. За словами Ігната, з погляду перспективи та кількості авіації, яка вже наразі є в країні, це не така вже і велика цифра.
- Після цього Джо Байден, відповідаючи на питання, чи передаватимуть США винищувачі Україні відповів: "Ні". Згодом видання CNN заявило, що США не проти відправлення F-16 Україні та дають зелене світло союзникам.
- Окрім того, перед заявою Ріші Сунака його речник заявив, що відправлення винищувачів може бути недоцільним через тривалий час підготовки.