Нелюстрований чиновник: біографія Олексія Любченка

Минулого вівторка Верховна Рада знову увімкнула "турборежим", щоб позбавити роботу та зобов’язань одразу трьох міністрів. Серед інших посаду втратив міністр економічного розвитку Ігор Петрашко. Вже у четвер парламентарі можуть призначити йому заміну. Нею буде гострий на язик податківець з темним минулим Олексій Любченко.

Любченко вже багато років на держслужбі й обіймав високі посади ще в часи Януковича, втім, цей факт не став перешкодою для кар'єрного зростання.

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Біографія Олексія Любченка

Майбутній міністр родом з села Орловець, що на Черкащині. Олексій народився 21 вересня 1971 року. Талановитий провінціал вирішив навчатись на економіста та обрав для цього престижний Київський економічний університет (нині – КНЕУ). Червоний диплом, отриманий у 1993 році гарантією працевлаштування у столиці не став, а тому молодому економісту довелося повертатись на малу батьківщину.

Це були складні та голодні часи дикого капіталізму й Любченко вирішив не ризикувати з бізнесом, а піти не державну службу. Юнак влаштувався на роботу до Смілянської міськради та заходився там будувати власну кар'єру.

Доволі швидко Любченко став старшим економістом міськради, згодом став завідувачем відділу комунальної власності та підприємництва цього райцентру.

Кар'єрний податківець

У 1998 році на Любченка чекав стрімкий злет: він став начальником управління економіки та майна міста, за кілька місяців був призначений заступником мера Сміли, а восени пішов на підвищення у область, де працював заступником начальника управління з питань економіки Черкаської ОДА.

Після кількох місяців роботи Любченко переводиться до сусідньої Кіровоградщини на позицію заступника керівника обласної податкової. Також Любченко за сумісництвом був заступником голови Кіровоградської ОДА.

Любченко 20 років з невеликими перервами займається податками / Фото Пресслужба ДПС

У 2003 році Олексій Любченко знову повертається на Батьківщину та стає очільником Державної податкової адміністрації Черкаської області. Паралельно Любченко пише кандидатську й докторську дисертації, постійно їздить до Києва – як по роботі, так і по науковим питанням, заводить потрібні зв'язки та стає своєю людиною для багатьох.

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У вересні 2009 року Любченко переїздить до Києва остаточно та стає одним з заступників голови Державної податкової адміністрації.

Цінний кадр

Незабаром на успіхи податківця вперше звернули уваги ЗМІ. У 2009 році у "Дзеркалі Тижня" вийшла велика стаття журналіста Юрія Бутусова про податкові махінації в уряді Юлії Тимошенко та схеми з податками, що реалізовувались під дахом так званих "любих друзів" – політиків-бізнесменів, наближених до президента Віктора Ющенка.

Бутусов прямо назвав Любченка – призначенням по квоті політсили Ющенка – "НУ-НС" та вказав, що той опікується у Податковій адміністрування ПДВ (податку на додану вартість) і податку з прибутку головну "сіру" схему тих часів.

Ментор команди Януковича

Після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича та приходу до влади так званого "донецького клану" Олексій Любченко зберіг свою посаду як цінний кадр, теоретик і практик оподаткування. Шефом Любченка став Віталій Захарченко – майбутній голова МВС та державний злочинець, а його заступниками та колегами інші представники "донецького клану" – Андрій Головач та Олександр Клименко (той самий, що згодом керував суперміністерством доходів і зборів (у народі – МІнздохом), під дахом якого організував систему державного рекету, та мав у службовому кабінеті зал для зайнять боксом).

Любченко у цій компанії пропрацював понад рік та пішов на вільні хліби лише після того, як навчив "донецьких" тому, що знав сам.

Аграрій

У 2011 році Любченко перестав бути "заступником" та очолив Департамент оподаткування юридичних осіб, а наступного року пішов з держслужби у приватний сектор. Він став одним з топменеджерів великого агрохолдінгу "Украгрохімхолдинг" з рідної Черкащини. Цю роботу він переривав для того, щоб побути радником нового голови Податкової Білоуса та помічником свого земляка – нардепа 7 скликання Віктора Тимошенка.

У 2015 році Любченко спробував повернутись на державну службу й претендував на посаду голову Державної фіскальної служби, але вибір тоді пав не на нього, на представника політичної сили нового президента Петра Порошенка – нардепа від БПП Романа Насірова (майбутнього дзюдоку, фігуранта корупційних скандалів та фаната стильних пледів).

Після невдалої спроби повернення Любченко повернувся до роботи в агросекторі, а також був дотичний до фінансової установи свого побратима Тимошенка – "Легбанку".

Повернення до Податкової

Новий шанс з'явився у Любченка після зміни президента. У квітні 2020 року його призначили без конкурсу головою Податкової з формулюванням "на час карантину". На цьому посту Любченко поспіхом замінив Сергія Верланова, якого так само звільнили після скандальних заяв ексглави Мінфіну Ігоря Уманського.

Олексій Любченко та Сергій Марченко / Фото Пресслужба ДПС

Попри те, що Олексій Любченко підпадав під закон про люстрацію, адже був чиновником за часів Януковича, а значить – не може обіймати високі посади нині, на закон не звернули жодної уваги. Таким чином, Олексій Любченко увійшов до елітного клубу "нелюстрованих кадрів Януковича" та склав компанію Андрію Богдану, Петру Порошенку та іншим достойникам.

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Ще одним членом "клубу" міг стати Василь Цушко, якого Зе-влада бачила головним митником, але на якомусь етапі було вирішено, що це вже занадто.

Хронологія призначення Олексія Любченка головою ДПС

24 квітня 2020 – Верланова звільнили

25 квітня – Уряд терміново оголосив конкурс на вакантну посаду з посадовим окладом у 29 400 гривень

27 квітня – закінчився прийом документів

27 квітня – стало відомо, що міністр фінансів Сергій Марченко рекомендував Уряду відмовитись від конкурсу

28 квітня – запланований конкурс не відбувся

29 квітня – Любченко уклав контракт та очолив ДПС без конкурсу

18 березня 2021 – Уряд оголосив конкурс на посаду голови ДПС

14 квітня – Любченко призначений на посаду голови ДПС як переможець конкурс

19 квітня – сплив попередній термін перебування Любченка на посаді керівника ДПС

20 квітня – Уряд уклав с Любченком 5-річний контракт

На чолі ДПС Любченко проявив себе доволі активно – він став постійним учасником телешоу, давав інтерв'ю та писав колонки. У них він робив гучні заяви та вказував, що у людей дуже багато грошей і вони не хочуть платити податки. Саме в цьому, а не в схематозі, лобізмі та ухиленні від податків великих фірм і підприємств податківець побачив головну проблему.

Олексій Любченко – голова ДПС:

Ці слова Любченку неодноразово пригадали, коли податківець перейшов дорогу олігарху Ігорю Коломойському – той спустив на чиновника своїх "псів" на чолі зі скандальним народним депутатом Олександром Дубинським.

Карт-бланш есть, давай работать,

– президент Зеленський, зі слів Любченка, благословляє на уряд навесні 2020 року.

Дубинський та його люди почали "рити" під Любченка та знайшли чимало цікавого. Зокрема, головного податківця звинуватили у зв'язках зі скандальним бізнесменом Іллею Павлюком, лобіюванні інтересів аграріїв, махінаціях з "Легбанком" та у так званих "скрутках" податку на додану вартість.

Голова ДПС планує придивитись до українців:

Через останнє звинувачення Любченку довелося виправдовуватись великим інтерв'ю для "Лівого берега". Про "скрутки", тобто махінації з податковими кредитами, вперше розповів колишній міністр фінансів Ігор Уманський. Любченко ж заявив, що під його керівництвом цю "схему" ліквідовано й лад у податках наведено.

Скрутка как понятие, когда "бананы превращаются в зерно", – такого нету,

– ця фраза Любченка в інтерв'ю "Лівому берегу" пішла в народ і стала мемом. Щоправда, "скрутки" нікуди не поділись.

В інтерв'ю Любченко розповів, що отримав вотум довіри від самого президента Зеленського, а також розповів, що не дуже хотів очолювати Податкову, але під тиском нового міністра фінансів Сергія Марченка погодився. Щоб врятувати державу та навести лад у податках, адже до нього там був повний хаос.

Без 5 хвилин міністр

Кредит довіри Любченко не втратив і за рік – у квітні 2021 році він переміг інших кандидатів на конкурсі на посаду голови ДПС.

Втім, довго попрацювати в улюбленій Податковій Олексію Любченку, схоже не вдасться. 18 травня 2021 року Верховна Рада задовільнила бажання Ігоря Петрашка залишити пост міністра економічного розвитку. Не заперечував звільненню свого однокурсника і прем'єр Денис Шмигаль.

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Любченко став консенсусною кандидатурою на пост, що звільнив Петрашко. Ба більше, крім позиції міністра економіки він має стати також і першим віцепрем'єром, тобто – вірогідною заміною для самого Шмигаля і майбутнім прем'єр-міністром.

Родина та особисте життя

Олексій Любченко одружений – дружину звуть Оксана, у подружжя є дорослий син – Андрій. Оксана Любченко приписана до "Украгрохімхолдингу", де отримує не надто великі гроші, які точно не відповідають рівню власниці елітних коштовностей Van Cleef та годинника Breguet.

Скандали за участю Олексія Любченка

Головною плямою на репутації Олексія Любченка залишається співпраця з режимом Януковича. Про необхідність люстрації чиновника, схоже, просто забули.

Також є питання до елітного майна держслужбовця, який у публічних заявах неодноразово заявляв, що необхідно встановити походження елітних автівок та квартир громадян. Схоже, при цьому він не мав на увазі себе.

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1 травня 2020 року журналісти "Слідства-Інфо" розповіли про дуже талановитого та успішного сина Олексія Любченка. Виявилось, що Андрій, який народився у 1994 році, на 18-ий день народження отримав від батьків подарунок – елітну квартиру на Печерську площею 100 квадратних метрів, а також паркомісце для неї.

Звідки у сина голови ДПС Любченка новий Porsche та квартира на Печерську:

Нагадаємо, на той час Любченко-старший тільки-но пішов з держслужби, де пропрацював все життя, а тому легально заробити стільки грошей не міг. Також у сина чиновника є Porsche за 2 мільйони гривень. Елітну автівку син Любченко начебто придбав сам, але не зумів пояснити, де ж взяв гроші на це.

Ще один скандальний епізод мав місце вже з самим Любченком. 3 липня 2020 року Олексій Любченко потрапив у ДТП на номінально чужій автівці. Після аварії залишив місце події, попередньо віддавши вказівку своєму водієві змінити номерні знаки на машині. Поїхав Любченко на ще одній елітній машині – Mercedes S-класу.

Автоскандал за участю Любченка:

Автівка Toyota Land Cruiser 200 була приписана до колишнього місця роботи Любченка – агрохолдінгу з Черкащини, але мала фейкові номери, на які записана була зовсім інша автівка. Згодом Любченко визнав, що орендує позашляхових Land Cruiser, а от – що то за Mercedes, не знає.

При цьому обидві машини були відсутні у декларації Любченка за 2019 рік.

Жодних наслідків ці викриття для кар'єри успішного чиновника не мали.

Декларація Олексія Любченка

У власності чиновника, якщо вірити його декларації, є велика квартира у Черкасах (99 квадратних метра), також він задекларував квартиру дружини у Смілі (55 квадратних метра) та Києві (64,4 квадратних метра).

Подружжя мешкає в елітних апартаментах у столиці на 166 квадратних метрів, має 44 сотки землі під Києвом.

Офіційно Любченко не має власного авто (машини з літнього ДТП так і залишились не вказаними у декларації), натомість у дружини чиновника є Land Rover Evoque та катер Bombardier Utopia 205.

За основним місцем роботи у 2020 році Любченко заробив менше 600 000 гривень, його дружина – 127 тисяч гривень, прибуток від оренди майна склав понад 250 тисяч гривень.На рахунках в подружжя приблизно 100 тисяч доларів США, майже 65 тисяч євро та майже 1 мільйон гривень.

Майно дорослого сина подружжя вирішило не вказувати у декларації.