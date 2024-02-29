Відмовляють надати катафалк: у команді Навального повідомили про нові проблеми з похоронами
Джерело:Кіра Ярмиш
Команда Олексія Навального зіштовхнулася з новими проблемами з похоронами російського опозиціонера. Ритуальні агентства країни-агресорки відмовляють надати катафалк для того, щоб поховати тіло Навального.
Про це повідомила прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Раніше команда російського опозиціонера стикалася з іншими проблемами щодо похоронів Навального, передає 24 Канал.
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Команді Навального відмовили у наданні катафалка
Ярмиш зазначила, що спочатку команді Олексія Навального не дали зняти похоронну залу для прощання з російського агентства. Тепер проблеми виникли, коли має відбутися просто відспівування Навального у церкві.
Ритуальні агенти повідомляють нам, що жоден катафалк не погоджується везти туди тіло,
– зазначила вона.
Прессекретарка Навального наголосила, що, за словами ритуальних агентів, усім бригадам дзвонять невідомі люди та погрожують, щоб тіло Олексія вони нікуди не везли.
Попри це, в іншому посту Ярмиш наголосила, що попри всю протидію, прощання з Олексієм Навальним 1 березня у Москві обов'язково відбудеться. Вона наголосила, що відспівування буде о 14:00, а сам похорон – о 16:00, за московським часом.
Соратники Навального мали інші проблеми щодо похоронів
- Прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш 27 лютого повідомила, що приміщення, де відбудеться прощання з російським опозиціонером Олексієм Навальним, поки що знайти не вдається. Зокрема, одні ритуальні агенти казали, що місця були зайняті, а інші відмовляють після згадування прізвища Навальний.
- За день до цього Ярмиш повідомила, що команда Навального шукає приміщення для публічного прощання з політиком, яке планують провести наприкінці робочого тижня. Речниця Навального закликала зв'язатися із соратниками опозиціонера тих, хто має придатне для прощання приміщення.
- Зрештою речниця Навального Кіра Ярмиш повідомила, що політика поховають на Борисівському цвинтарі у Москві 1 березня. Перед цим відспівування пройде у церкві ікони Божої Матері "Втамуй мої печалі" у Мар'їно, що у російській столиці.
- Крім того, у мережі писали, що похорони Навального нібито будуть публічними й відбудуться 29 лютого. Втім, у команді опозиціонера назвали такі повідомлення неправдивими.