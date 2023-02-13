Резнікову призначать нових заступників: серед них – засновник "Повернись живим" Віталій Дейнега

У понеділок, 13 лютого, міністр оборони Олексій Резніков анонсував чергові кадрові зміни в керівному апараті Міноборони.

Міністр зауважив, що структурні зміни покращать ефективність роботи відомства. Резніков сказав, що відповідні документи на погодження він вже подав.

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Кого замінять у Міноборони

З важливого. Хочу поінформувати про низку актуальних рішень, які стосуються кадрового та структурного оновлення Міністерства оборони для підвищення ефективності роботи. Будуть нові заступники міністра. Відповідні документи на погодження я вже подав,

– написав Резніков.

Зазначимо, що кількість ймовірних заступників та прізвища Резніков не називає. Однак, за даними УП, на місця заступників претендують волонтер, громадський діяч, засновник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега та народний депутат V, VI та VII скликань, експосол у Канаді Андрій Шевченко.

Що каже Дейнега

Волонтер у своїх соцмережах вже відреагував на цю новину. Він зазначив, що "наразі дуже близький до призначення на посаду заступника Міністра оборони з питань цифрової трансформації".

Дейнега зауважив, що погодився на цю посаду з двох причин:

зараз немає зобов'язань, які б його стримували, тому він нікого не підведе;

журналістська робота дозволила побачити війну під новими кутами і переконатись, що при такій диспропорції ресурсів з супротивником, нашими перевагами може бути лише технічна і мотивація.

До того ж, волонтер має дві вищі освіти (ІТ та МВА) які згодяться на посаді заступника міністра оборони.

Нагадаємо, що не так давно у Верховній Раді говорили і про відставку самого Резнікова. Після скандалів про закупівлі в Міноборони глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що глава розвідки Кирило Буданов очолить Міністерство оборони України замість Олексія Резнікова. Однак кадрові зміни так і не відбулися.

Що відомо про скандал з Міноборони