У Міноборони назвали кількість військових, які беруть участь у війні проти росії

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що близько 1 мільйона людей досі захищає нашу країну від російських загарбників. Нашим захисникам доводиться стримувати понад стотисячне військо противника.

Резніков відзначив роботу зв'язківці, кіберфахівці та лікарів

У липні Резніков вже заявляв, що понад 1 мільйон українців тримають оборону у військовій формі. Очільник Міноборони підтвердив, що "під штиком" у секторі оборони майже мільйон людей.

До речі 24 лютого росіяни пішли в атаку, не сформувавши ударні угруповання, – Резніков

Міністр зазначив, що країну боронять не тільки військовослужбовці, але й лікарі, які теж носять військову форму.

Під багнетом – це трохи умовно, бо в однострої, наприклад, лікарі. Вони теж всі носять форму, але роблять свою справу, зв'язківці, кіберфахівці і т. д. Але якщо порахувати Прикордонну службу, Нацпол, Нацгвардію, СБУ, спецпідрозділи та Збройні сили – це біля мільйона людей,

– сказав Резніков.

За останнім зведенням, як сказав Резніков, на Україну наступає приблизно 111 чи 115 батальйонно-тактичних груп.

"Це приблизно 137 тисяч військових", – сказав міністр.

Які втрати України на фронті

Міністр оборони Олексій Резніков у червні повідомляв про важку ситуацію на фронті. Він заявляв, що Україна щодня втрачає сотні військових вбитими та до 500 пораненими.

Схожі дані озвучував президент Володимир Зеленський. Він заявляв, що в бою Україна втрачала 60 – 100 військових на день убитими.

Та в липні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ситуацію на фронті вдалося стабілізувати.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк нещодавно розповів, що Україна щодня втрачає на війні 30 – 50 людей. Михайло Подоляк пояснив великі втрати в червні тим, що "тоді був перехід на другий етап війни". За його словами, тоді починалася велика артилерійська позиційна війна.

Подоляк пов'язує зменшення кількості втрат України з тим, що ЗСУ завдають ударів по логістичних центрах російської армії. Окрім того, він зазначив, що триває передислокація російської армії по всій лінії фронту.

Раніше – Резніков анонсував отримання надпотужної зброї для ЗСУ: дивіться відео