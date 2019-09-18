Хто такий Олексій Белько – чоловік, що погрожує підірвати міст Метро у Києві

Чоловіком, що погрожує підірвати міст Метро у Києві виявився 42-річний вихідець з анексованого Криму Олексій Белько. Три місяці тому його звільнили з військової служби.

Белько їхав по мосту на авто Opel білого кольору. Посередині споруди він зупинився та вийшов на дорогу. Чоловік пригрозив підірвати усе навколо, а в руках тримав сумку та невідомий пристрій, що може бути вибухівкою.

Важливо: У Києві чоловік погрожує все підірвати: перекрили міст і частково не працює метро

Згодом він почав стріляти з автомата у повітря. На місці працюють усі підрозділи спецслужб, стягнули броньовану техніку. Правоохоронці підозрюють, що Белько може готувати теракт.

Що відомо про Олексія Белька?

Олексію Бельку 42 роки. Він народився у селиці Форос, що на території окупованого Росією Криму.

У червні 2019 року чоловік отримав військове звання старшого сержанта. Раніше він обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв'язку військової частини А 3628, що розташована у Броварах Київської області.



Олексій Белько погрожує підірвати міст у Києві

26 червня суд визнав Белька винним у тому, що він самовільно покинув військову частину. Олексію призначивши покарання у виді арешту з утриманням на гауптвахті на 7 діб.

До слова, у поліції розповіли, що нещодавно Белько добровільно здав Деснянському районному управлінню 1 кілограм вибухівки та 88 патронів, які нібито знайшов "у сейфі у селі на Чернігівщині".

Що відомо про інцидент на мосту Метро у Києві?Олексій Белько під’їхав на міст в автомобілі Opel білого кольору. Посередині мосту він вийшов з машини та почав погрожувати усе підірвати. Ще через деякий час Белько стріляв із автомату у повітря та збив один дрон правоохоронців.



Через це на місце інциденту стягнули усі підрозділи спецслужб та броньовану техніку. Окрім того, правоохоронці перекрили міст Метро в обох напрямках. У столиці утворився справжній транспортний колапс – станції метро були пекриті, а біля мосту утворилися кілометрові затори.



Згодом Белька затримали спецпризпідрозділи Корд та Альфа. При ньому не знайшли вибохівку. Колишнього військового підозрюють у готуванні теракту, йому загрожує довічне ув'язнення.