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      Хто такий Олексій Белько – чоловік, що погрожує підірвати міст Метро у Києві

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      Олексій Белько – хто він такий, чому хоче підірвати міст Метро
      Олексій Белько погрожує підірвати міст Метро у Києві / pravda.com.ua

      Чоловіком, що погрожує підірвати міст Метро у Києві виявився 42-річний вихідець з анексованого Криму Олексій Белько. Три місяці тому його звільнили з військової служби.

      Белько їхав по мосту на авто Opel білого кольору. Посередині споруди він зупинився та вийшов на дорогу. Чоловік пригрозив підірвати усе навколо, а в руках тримав сумку та невідомий пристрій, що може бути вибухівкою.

      Важливо: У Києві чоловік погрожує все підірвати: перекрили міст і частково не працює метро

      Згодом він почав стріляти з автомата у повітря. На місці працюють усі підрозділи спецслужб, стягнули броньовану техніку. Правоохоронці підозрюють, що Белько може готувати теракт. 

      Що відомо про Олексія Белька?

      Олексію Бельку 42 роки. Він народився у селиці Форос, що на території окупованого Росією Криму.

      У червні 2019 року чоловік отримав військове звання старшого сержанта. Раніше він обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв'язку військової частини А 3628, що розташована у Броварах Київської області.


      Олексій Белько погрожує підірвати міст у Києві

      26 червня суд визнав Белька винним у тому, що він самовільно покинув військову частину. Олексію призначивши покарання у виді арешту з утриманням на гауптвахті на 7 діб.

      До слова, у поліції розповіли, що нещодавно Белько добровільно здав Деснянському районному управлінню 1 кілограм вибухівки та 88 патронів, які нібито знайшов "у сейфі у селі на Чернігівщині".

       

      Що відомо про інцидент на мосту Метро у Києві?Олексій Белько під’їхав на міст в автомобілі Opel білого кольору. Посередині мосту він вийшов з машини та почав погрожувати усе підірвати. Ще через деякий час Белько стріляв із автомату у повітря та збив один дрон правоохоронців.

      Через це на місце інциденту стягнули усі підрозділи спецслужб та броньовану техніку. Окрім того, правоохоронці перекрили міст Метро в обох напрямках. У столиці утворився справжній транспортний колапс – станції метро були пекриті, а біля мосту утворилися кілометрові затори.

      Згодом Белька затримали спецпризпідрозділи Корд та Альфа. При ньому не знайшли вибохівку. Колишнього військового підозрюють у готуванні теракту, йому загрожує довічне ув'язнення.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Мінування мосту в Києві Зброя Новини Криму Метро
      Джерело: 24 канал
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