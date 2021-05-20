Олексія Любченка призначили першим віцепрем'єром – міністром економіки

Глава Державної податкової служби Олексій Любченко став першим віцепрем'єром – міністром економіки. Верховна Рада 20 травня підтримала таке рішення. Натомість Ігор Петрашко покинув посаду очільника міністерства ще 18 травня.

Так, призначення Любченка підтримали 293 нардепи. "За" голосували представники "Слуги народу" (228 голосів), ОПЗЖ (3), "Батьківщина" (18), "За Майбутнє" (13), "Довіра" (20), позафракційні (11).

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Любченко про свої плани у роботі міністра

Міністерство економіки повинно забезпечити синхронізацію державних органів. Міністерство має забезпечити менеджмент розвитку країни,

– сказав під час виступу тоді ще кандидат у міністри.

Любченко наголосив на потребі посилення співпраці з міжнародними партнерами, зокрема, МВФ. Також є необхідність у продовженні впровадження корпоративної реформи.

Любченко визнав, що розуміє, чим для нього є ця посада в умовах економічної кризи та пандемії. Проте він зауважив, що вірить в успішність своєї роботи – заради власної родини та України в цілому.

Що відомо про кадрові зміни у Мінекономіки

Раніше Петрашко написав заяву на звільнення. Разом з ним у відставку вирішив йти міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Зауважимо, що нардепка Євгенія Кравчук наголосила: Криклій та Петрашко "залишаться в команді".

За звільнення Ігоря Петрашка Верховна Рада проголосувала 18 травня. Також у відставку відправили Криклія та очільника МОЗ Максима Степанова.

Що відомо про Олексія Любченка

Любченка призначили на посаду глави Державної податкової служби 14 квітня 2021 року. Хоча чиновник очолював ДПС ще з квітня 2020 року, але тоді його пр изначили на посаду без конкурсу шляхом укладення контракту лише на час карантину.

Чиновник багато років працював у податкових по регіонах. Наприклад, у 1999 – 2003 роках працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області. З 2003 по 2005 рік очолював податкову адміністрацію Черкаської області.

У 2009 – 2011 роках Любченко обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації України.

Далі протягом двох років він був помічником нардепа Віктора Тимошенка.

З 2015 року Любченко став першим віцепрезидентом в ПАТ "Украгрохімхолдинг".

Новий міністр запевнив, що активно підтримуватиме середній та малий бізнес. Адже саме малий бізнес він вважає драйвером економіки.