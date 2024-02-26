Домовленість із Кремлем: Навального повинні були обміняти за кілька днів до смерті, – ФБК

Голова Міжнародного Фонду боротьби з корупцією Марія Пєвчіх заявила, що існувала домовленість про обмін опозиційного російського політика Олексія Навального. Втім, він помер у колонії, коли переговори перебували на фінальній стадії.

Нагадаємо, що вдень 16 лютого пропагандистські ЗМІ оприлюднили інформацію про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Попередньо, йому проводили всі необхідні реанімаційні заходи. Втім, позитивних результатів вони не дали.

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Навального повинні були обміняти

За словами Пєвчіх, на початку лютого російському диктатору Владіміру Путіну запропонували обміняти кілера, офіцера ФСБ Вадима Красікова, який відбуває термін за вбивство у Берліні, на двох американських громадян та Олексія Навального.

Олексій Навальний міг би прямо зараз, прямо сьогодні сидіти на цьому місці. Це не фігура мови, це могло і повинно було статися. Навальний найближчими днями повинен був опинитись на волі. Тому що ми добились рішення про його обмін,

– заявила Пєвчіх.

Голова фонду нібито отримала підтвердження, що переговори ведуться та знаходяться на фінальній стадії увечері 15 лютого. Вже 16 лютого російського опозиціонера було вбито.

Вона розповіла, що з початку повномасштабної війни соратники Навального працювали над можливістю "гуманітарного обміну" опозиційного політика за допомогою розслідувача Христо Грозєва.

Загалом реалізація цього плану, за її словами, зайняла цілих 2 роки.

Навесні минулого року наш план отримав схвалення. Все могло відбутись вже тоді, рік назад. Але не відбулося. Це було нескінченним зламаним телефоном,

– зауважила вона.

Вона також додала, що пропозицію про обмін Навального кремлівському очільнику повідомив Роман Абрамович як неформальний перемовник. Пєвчіх наголосила, що Путіну чітко дали зрозуміти: єдиний спосіб отримати Красікова – це обміняти його на Навального.

Ах, так, подумав Путін! Навального на волі я не потерплю. І раз принципово Красікова готові міняти, то треба просто позбутись від предмета торгу. Поміняти потім, за нагоди, на когось ще. Це абсолютно нелогічно, абсолютно нераціонально, це поведінка божевільного мафіозі. Суть у тому, що Путін збожеволів від ненависті до Навального,

– заявила Пєвчіх.

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