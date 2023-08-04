"Оленегорський горняк" виведений з ладу до кінця війни, – екскомандир ЗСУ
Ворожий корабель "Оленегорський горняк" атакував надводний дрон. Через суттєві пошкодження корабель є непридатним для використання.
Є великі сумніви щодо того, що в Росії захочуть відновлювати корабель вже по закінченню війни. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, екскомандир батальйону роти "Айдар" Євген Дикий.
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Корабель повністю небоєздатний
"Оленегорський горняк" – це частина Північного флоту Росії. Він вважався найпотужнішим. До слова, перед початком повномасштабного вторгнення, 6 великих десантних кораблів перекинули в Чорне море з метою десанту на Одесу.
Це залишилось нездійсненною мрією росіян, однак судна таки залишились в Чорному морі.
Ці кораблі як російські офіцери, які служили "на сєвєрах", а потім їхали помирати в Крим. Підбитий ось зараз не потонув, вони його, найімовірніше дотягнуть до берега, бо він близько. Але з точки зору бойових дій – він повністю виведений з ладу. Щонайменше до кінця цієї війни,
– наголосив Євген Дикий.
До слова, "Оленегорський горняк" – це другий великий десантний корабель, який знищили ЗСУ. Першим став "Саратов". Його знищили "Точкою-У" в порту Бердянська навесні минулого року.
"Інформація про великий десантний корабель підтверджена. А за непідтвердженими даними вражений ще один корабель. Чекаємо підтверджена", – зауважив військовий експерт.
Євген Дикий про стан підбитого корабля: дивіться відео
Продумана робота спецслужб
Насправді гарних новин іще більше. Адже в Новоросійську підтверджений удар по нафтовому терміналу, що дуже перегукується з ударом по нафтобазі у Феодосії.
Ми б'ємо по кораблях, які Росія нагнала в Чорне море. А тут весь Чорноморський флот і ескадра з Північного. І ми робимо так, щоб ті із них, які не встигнемо підбити, все одно втратили будь-яку здатність оперувати через відсутність пального,
– зауважив Дикий.
Річ у тім, що всі ці кораблі – радянських проєктів. Вони зроблені в час, коли взагалі не економили пальне. Тож розхід палива у них надзвичайно високий. Проблема для окупантів у тому, що небагато баз в Чорному морі можуть такі кораблі заправляти.
"Це 2 – 3 бази в Севастополі, база у Феодосії, Керчі та в Новоросійську. І половини цих баз вже немає", – наголосив військовий експерт.
Можна зробити висновок, що абсолютно невипадково бази у Феодосії та Новоросійську знищили одночасно. Зважаючи на те, що морських дронів в України ще не так багато, неможливість кораблів рухатись через брак палива є гарною альтернативою.
Атака на "Оленегорський горняк": коротко
- В ніч на 4 серпня у порту Новоросійська та акваторії Чорного моря неподалік було вражено декілька цілей, зокрема БДК "Оленегорский горняк". Через суттєві пошкодження його довелось тягти у порт буксирами.
- Джерела 24 Каналу в Службі безпеки повідомили, що атака на "Оленегорський горняк" – це спецоперація СБУ та ВМС. Зокрема, СБУ показала відео атаки, внаслідок якої корабель отримав серйозну пробоїну.
- Крім того, у Службі безпеки наголосили, що вся інформація росіян про "успішне відбиття атаки" – це лише фейки.