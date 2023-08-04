Надводні дрони розставили крапки над "і": Україна повертає контроль над Чорним морем
У ніч на 4 серпня бухту у Новоросійську атакували дрони. Було пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорский горняк". Україна – морська держава, яка повертає контроль над Чорним морем.
Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. За його словами, атака надводними дронами показала російському флоту, що його нахабству є межа.
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"Надводні дрони вибивають Росію із себе. Світові ЗМІ писали, що дійсно це класна розробка українців. Недорога, але дає непоганих стусанів російському флоту, який чомусь подумав, що він головний у Чорному морі та поводив себе дуже нахабно. Цьому нахабству є межа. Українські надводні дрони ставлять крапки над "і", – зауважив політолог.
Україна – морська держава
Микола Давидюк зазначив, що деякі держави, зокрема Ізраїль, Греція та Туреччина заходять в українські порти, беруть наше зерно та продають його. Це допомагає розвитку української економіки.
Контроль моря, російського флоту, зокрема через дрони, нову зброю, яку треба просити та купувати. Це дасть Україні і надалі бути морською державою, бо наша економіка зав’язана на морі. Ми – морська держава. Потрібно не дати Путіну це вкрасти,
– наголосив він.
На думку політолога, потрібно просити у Заходу допомоги в укріпленні українського флоту. Контроль Криму та Чорного моря – це користь, яку Україна може принести НАТО.
"Зерновий коридор – суперзмога попросити у Заходу та НАТО правильну морську техніку, щоб можна було потім бути "королями" Чорного моря. Зараз під приводом зернового коридору політична нагода про це попросити", – додав Давидюк.Зверніть увагу! Джерела 24 Каналу в СБУ розповіли, що Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська, внаслідок якої пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорский горняк".
Дрони влучили у "Оленегорский горняк": дивіться відео
Атака на "Оленегорський горняк": головне
- У ніч на 4 серпня у місті Новоросійськ, що в Краснодарському краї, нібито чули "гучні звуки вибухів". Місцеві жителі повідомляли, що нібито вибухи у Новоросійську пролунали приблизно о 5 ранку за місцевим часом. Пропагандисти заявили, що буцімто морські дрони намагалися атакувати, проте "всі безпілотники було знищено".
- Згодом у мережі з'явилися кадри, на яких можна побачити підбитий корабель "Оленегорський горняк". На опублікованих відео помітно, що судно постійно хилиться набік.
- Після підбиття корабля "Оленегорський горняк" росіяни почали бідкатись, як судно могли пошкодити, якщо всі атаки "дронів" відбили, а також усвідомили, що не варто публікувати наслідки підбиття у мережу.
- Зауважимо, що Росія перекинула "Оленегорский горняк" у Чорне море з Північного флоту перед початком повномасштабного вторгнення в Україну.