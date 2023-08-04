Надводні дрони розставили крапки над "і": Україна повертає контроль над Чорним морем

У ніч на 4 серпня бухту у Новоросійську атакували дрони. Було пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорский горняк". Україна – морська держава, яка повертає контроль над Чорним морем.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. За його словами, атака надводними дронами показала російському флоту, що його нахабству є межа.

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"Надводні дрони вибивають Росію із себе. Світові ЗМІ писали, що дійсно це класна розробка українців. Недорога, але дає непоганих стусанів російському флоту, який чомусь подумав, що він головний у Чорному морі та поводив себе дуже нахабно. Цьому нахабству є межа. Українські надводні дрони ставлять крапки над "і", – зауважив політолог.

Україна – морська держава

Микола Давидюк зазначив, що деякі держави, зокрема Ізраїль, Греція та Туреччина заходять в українські порти, беруть наше зерно та продають його. Це допомагає розвитку української економіки.

Контроль моря, російського флоту, зокрема через дрони, нову зброю, яку треба просити та купувати. Це дасть Україні і надалі бути морською державою, бо наша економіка зав’язана на морі. Ми – морська держава. Потрібно не дати Путіну це вкрасти,

– наголосив він.

На думку політолога, потрібно просити у Заходу допомоги в укріпленні українського флоту. Контроль Криму та Чорного моря – це користь, яку Україна може принести НАТО.

"Зерновий коридор – суперзмога попросити у Заходу та НАТО правильну морську техніку, щоб можна було потім бути "королями" Чорного моря. Зараз під приводом зернового коридору політична нагода про це попросити", – додав Давидюк.

Джерела 24 Каналу в СБУ розповіли, що Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська , внаслідок якої пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

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