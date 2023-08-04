База в Новоросійську більше не глибокий тил: атака надводних дронів показала слабкості ворога
Пошкодження великого десантного корабля "Оленегорский горняк" свідчить, що Україна активізувала використання надводних дронів для ураження військових об'єктів ворога. Очевидно, росіяни не мають ефективних засобів захисту від такої зброї.
Про це 24 Каналу сказав експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко. Атаки наших надводних дронів на кораблі ворога показали, що російські засоби протидії такому озброєнню не є ефективними.
Дивіться також Це серйозний ляпас режиму Путіна, – у ГУР назвали наслідки атаки на "Оленегорський горняк"
"Як бачимо з окремих фрагментів відео, росіяни намагались знищити дрони не лише зі штатних великокаліберних кулеметів, які для цього призначені й встановлені на палубі. Особовий склад стріляв з рушниць "Калашніков", але марно: великий десантний корабель тепер може називатись "великим дірявим кораблем", – прокоментував безпековий експерт.
Новоросійськ не такий вже й недосяжний для українських дронів: дивіться відео
Російські системи наведення та відстеження відповідних цілей неефективні, і їхні судна лишаються вразливими до наших ударів.
Новоросійськ перетвориться на лінію фронту
Враховуючи успіхи використання Україною ударних дронів не лише у західних водах Чорного моря, але й у районі Кримського мосту, наша спроба дістати окупантів у їхньому "глибокому Чорноморському тилу" була лише питанням часу.
Ми дали їм зрозуміти, що база в Новоросійську – далеко не глибокий тил, поступово ця точка теж буде перетворюватись на лінію фронту, адже для нас там цілей цілком достатньо. Зокрема, на тій самій базі в Новоросійську знаходиться багато резервів Чорноморського флоту Росії,
– мовив Тарас Жовтенко.
Україна знищує ворога
- Вночі 4 серпня СБУ та ВМС провели спецоперацію в бухті Новоросійська, внаслідок якої великий десантний корабель "Оленегорский горняк" зазнав пошкоджень. Ймовірно, під удар потрапив також катер П-349 "Суворовец", однак наразі про нього немає ніякої інформації.
- У мережі з'явилися фото та відео підбитого "Оленегорського горняка", з яких видно, що корабель хилиться набік.
- 4 серпня Україна повідомила про знищення 640 росіян протягом попередньої доби. Загалом, за весь час повномасштабного вторгнення Росія втратила серед особового складу 248 490 осіб.