База в Новоросійську більше не глибокий тил: атака надводних дронів показала слабкості ворога

Пошкодження великого десантного корабля "Оленегорский горняк" свідчить, що Україна активізувала використання надводних дронів для ураження військових об'єктів ворога. Очевидно, росіяни не мають ефективних засобів захисту від такої зброї.

Про це 24 Каналу сказав експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко. Атаки наших надводних дронів на кораблі ворога показали, що російські засоби протидії такому озброєнню не є ефективними.

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"Як бачимо з окремих фрагментів відео, росіяни намагались знищити дрони не лише зі штатних великокаліберних кулеметів, які для цього призначені й встановлені на палубі. Особовий склад стріляв з рушниць "Калашніков", але марно: великий десантний корабель тепер може називатись "великим дірявим кораблем", – прокоментував безпековий експерт.

Новоросійськ не такий вже й недосяжний для українських дронів: дивіться відео

Російські системи наведення та відстеження відповідних цілей неефективні, і їхні судна лишаються вразливими до наших ударів.

Новоросійськ перетвориться на лінію фронту

Враховуючи успіхи використання Україною ударних дронів не лише у західних водах Чорного моря, але й у районі Кримського мосту, наша спроба дістати окупантів у їхньому "глибокому Чорноморському тилу" була лише питанням часу.

Ми дали їм зрозуміти, що база в Новоросійську – далеко не глибокий тил, поступово ця точка теж буде перетворюватись на лінію фронту, адже для нас там цілей цілком достатньо. Зокрема, на тій самій базі в Новоросійську знаходиться багато резервів Чорноморського флоту Росії,

– мовив Тарас Жовтенко.

Україна знищує ворога