"Оленегорський горняк" міг перевозити техніку в Крим: наскільки велика втрата для Росії
Російський великий десантний корабель "Оленегорський горняк" довоювався. Корабель підбили українські дрони під час атаки на Новоросійськ. Водночас росіяни розповідають буцімто нічого страшного не сталося.
Попри відмазки окупантів, пошкодження корабля – це болісна втрата для ворожого флоту. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Які завдання виконував "Оленегорський горняк"
Росія всього має близько шести великих десантних корабелів. "Оленегорський горняк" міг здійснювати рейси у Крим, перевозячи у режимі порома велику кількість техніки й особового складу. Адже Кримський міст зараз пошкоджений і буде зрештою зруйнований.
Його (Кримський міст – 24 Канал) СБУ разом з моряками доб'ють. У них удари непогано виходять,
– мовив Світан.
Після знищення незаконно побудованого мосту через Керчинську протоку ВДК (Великий десантний корабель – 24 Канал) могли б допомогти росіянам перекидати техніку й боєприпаси в Крим. А якщо ми хоча б декілька таких суден підіб'ємо чи потопимо, то відріжемо систему постачання воєнної амуніції на півострів.
Якщо всі, то взагалі добре,
– зазначив військовий експерт.
Як зауважив Світан, ще треба буде добити військові легальні цілі – пороми, які також зараз виконують військові завдання. Вони перекидають військову техніку через Керчинську протоку.
Наскільки втрата "Оленегорського горняка" болісна для російського флоту: дивіться відео
Удар по "Оленегорському горняку": коротко
- Вранці 4 серпня пролунали вибухи у місті Новоросійськ, що у Краснодарському краї. У мережі місцеві жителі повідомляли, було чути постріли автоматів, з яких, ймовірно, намагалися збити невідомі дрони. Після цього у воді наче "щось спалахнуло".
- У ході спільної операції СБУ та ВМС був підбитий корабель "Оленегорський горняк" у Новоросійську. Він отримав серйозну пробоїну та не зможе наразі виконувати бойові завдання. З'явилося відео атаки на десантний корабель.
- У російському міноборони також заявили, що великий десантний корабель "Оленегорський горняк" і катер П-349 "Суворовец" буцімто відбили атаку двох дронів. Проте вже зранку стало очевидним, що загарбники вкотре брешуть.
- Після підбиття корабля "Оленегорський горняк" росіяни почали бідкатись, як судно могли пошкодити, якщо всі атаки "дронів" відбили, а також усвідомили, що не варто публікувати наслідки підбиття у мережу.