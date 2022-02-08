Оленина та лангустини: у мережі показали меню Кремля з нагоди візиту Макрона

8 лютого 2022 , 16:58
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Джерело:

ТАСС

Володимир Путін та Еммануель Макрон провели переговори у Кремлі. Виявилося, що частина бесіди відбулась за робочим обідом, меню якого навіть показали в мережі.

Для президента Франції у Кремлі приготували 7 страв. У "вишуканому меню", як його назвали у пресслужбі Путіна, страви, які більшість росіян їдять точно не кожен день. 

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Макрона пригощали олениною та лангустинами

Зокрема, Макрону пропонували мочені яблука з лангустином та равіолі зі шпинатом. Водночас у меню з нагоди візиту президента Франції – юшка з п'яти видів риб та щербет з імбиру.

На "гаряче" у Кремлі подавали стейк з осетрини з птитімом та оленину з бататом і ожиною.

Не забули у Путіна й про десерт – грушевий тарт з ванільним морозивом. Водночас подавали два види білого сухого вина. Згідно з меню, виготовленого в Росії у 2015 році.

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Переговори Путіна та Макрона: коротко

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Автор: Жанна Клименко