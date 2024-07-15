З "Оленьї" злетіли літаки Ту-95МС

Спостерігається активність російської стратегічної авіації. У небо з території "Оленьї" злетіли бомбардувальники Ту-95МС.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. У разі небезпеки інформацію оприлюднять додатково.

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Росія запустила стратегічні бомбардувальники Ту-95МС

Повітряні сили вдень о 16:16, 15 липня, повідомили, що росіяни підняли в небо літаки Ту-95МС, що є носіями крилатих ракет Х-101. Варто остерігатися повітряної атаки з боку ворога.

Спостерігається активність російської стратегічної авіації. У разі небезпеки повідомимо додатково,

– йдеться у повідомленні оборонців неба.

За даними моніторингових каналів, наразі підтверджено виліт щонайменше двох бортів Ту-95МС, які рухаються у південному напрямку. Не варто також викреслювати ймовірність їхньої передислокації на аеродроми "Дягілєво" чи "Енгельс".

У разі оголошення повітряної тривоги 24 Канал радить не нехтувати своєю безпекою та негайно прямувати до укриттів або інших безпечних місць, це може врятувати ваше життя.