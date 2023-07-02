Хотіли попити водичку, але щось пішло не так: в окупованих Олешках "прилетіло" по росіянах

Російські військові ніколи не почуватимуться "спокійно" та "по-домашньому" на окупованих українських територіях. Так, в місті Олешки на лівобережжі Херсонщини по кількох загарбниках раптом "прилетіло".

Це сталося, коли вони підійшли до одного з магазинів, щоб попити водичку. Чи постраждав хтось із російських загарбників – достеменно невідомо.

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По росіянах вдарили в Олешках

Сухопутні війська Збройних Сил нашої держави 2 липня у своєму телеграм-каналі опублікували відео, де показали, як вони працювали по окупантах. На кадрах чітко видно, як дрон з вибухівкою підлетів в тимчасово окуповані Олешки на Лівому березі Херсонської області.

По росіянах вдарили в окупованих Олешках / Відео з телеграм-каналу Сухопутних військ ЗСУ

В цей час російські солдати зупинилися біля одного з місцевих кіосків чи магазинчиків, ймовірно, щоб попити воду та відпочити. В цей час по них пустили вибухівку, удар якої не на жарт налякав загарбників.

Від цього удару окупанти попадали на землю та почали по-пластунськи повзати. Через кілька моментів вони все ж підвелися та дали драпу кудись в інше місце в окупованому місті.

Нещодавно у мережі показали роботу HIMARS по окупантах

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський 22 червня оприлюднив відео знищення окупантів та їхньої техніки. Ця робота відбувалася на Бахмутському напрямку.

Сирський наголосив, що внаслідок удару мінімум вісім росіян стали "двохсотими". Крім цього, ворог також втратив свій міномет "Тюльпан".

Цікаве відео також оприлюднили й в Міноборони. Там попередили окупантів, які лишаються в анексованому Криму, про "гарячий туристичний сезон", а також про "постійну штормову погоду". До того ж у міністерстві закликали росіян "якомога швидше їхати з Кримського півострова".