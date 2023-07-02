Хотіли попити водичку, але щось пішло не так: в окупованих Олешках "прилетіло" по росіянах
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
Російські військові ніколи не почуватимуться "спокійно" та "по-домашньому" на окупованих українських територіях. Так, в місті Олешки на лівобережжі Херсонщини по кількох загарбниках раптом "прилетіло".
Це сталося, коли вони підійшли до одного з магазинів, щоб попити водичку. Чи постраждав хтось із російських загарбників – достеменно невідомо.
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По росіянах вдарили в Олешках
Сухопутні війська Збройних Сил нашої держави 2 липня у своєму телеграм-каналі опублікували відео, де показали, як вони працювали по окупантах. На кадрах чітко видно, як дрон з вибухівкою підлетів в тимчасово окуповані Олешки на Лівому березі Херсонської області.
По росіянах вдарили в окупованих Олешках / Відео з телеграм-каналу Сухопутних військ ЗСУ
В цей час російські солдати зупинилися біля одного з місцевих кіосків чи магазинчиків, ймовірно, щоб попити воду та відпочити. В цей час по них пустили вибухівку, удар якої не на жарт налякав загарбників.
Від цього удару окупанти попадали на землю та почали по-пластунськи повзати. Через кілька моментів вони все ж підвелися та дали драпу кудись в інше місце в окупованому місті.Зверніть увагу! Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
Нещодавно у мережі показали роботу HIMARS по окупантах
- Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський 22 червня оприлюднив відео знищення окупантів та їхньої техніки. Ця робота відбувалася на Бахмутському напрямку.
- Сирський наголосив, що внаслідок удару мінімум вісім росіян стали "двохсотими". Крім цього, ворог також втратив свій міномет "Тюльпан".
- Цікаве відео також оприлюднили й в Міноборони. Там попередили окупантів, які лишаються в анексованому Криму, про "гарячий туристичний сезон", а також про "постійну штормову погоду". До того ж у міністерстві закликали росіян "якомога швидше їхати з Кримського півострова".