В окупованих Олешках знищили будинок "мера" Георгія Журавка, – ЗМІ

В тимчасово окупованих Олешках знищили будинок колаборанта Георгія Журавка. Він обіймає посаду так званого "мера" міста.

Відомо, що будинок зруйнували увечері 22 липня. Чи був зрадник на момент інциденту у будинку – невідомо, повідомляє 24 Канал.

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Будинок "міського голови" згорів ущент

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що будинок гауляйтера Журавко згорів ущент. З відкритих джерел відомо, що його нерухомість розташована на вулиці Крилова, 165.



Адреса будинку гауляйтера / фото з телеграм-каналів



Де розташований будинок зрадника / фото із соцмереж

Інформацію про розташування будинку Журавка за цією адресою підтверджують і документи на земельну власність.



Право на власність Журавка / скриншот із соцмереж

Також у мережі публікують наслідки руйнування будинку гауляйтера Журавка.



Зруйнований будинок Журавка / Фото із соцмереж

Зазначимо, що Журавка призначили так званим "міським головою" Олешок у травні 2022 року. До повномасштабного вторгнення Журавко обіймав посаду директора комунального підприємства "Олешки". Також відомо, що Журавко у 2020 балотувався на парламентських і місцевих виборах від партії херсонського зрадника Володимира Сальдо.

Крім того, Георгій Журавко – рідний дядько колаборанта Олексія Журавка, якого ліквідували 25 вересня 2022 року. Тоді стався приліт у готель у центрі Херсона, де жили російські військові й Журавко.

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