Ольгу Сушко відсторонили від посади шеф-редактора Vogue Україна: що відомо про скандал
Головну редакторку журналуVogue Укрїна Ольгу Сушко відсторонили від роботи через звинувачення у плагіаті.
Про це йдеться на сайті "Медіа-групи України".
"Ми категорично проти плагіату і починаємо внутрішнє розслідування, щоб прояснити всі обставини і деталі інциденту. На час розслідування Ольгу Сушко буде відсторонено від посади головного редактора Vogue UA", – сказано у спільній заяві Condé Nast International і ТОВ "Медіа Група Україна".
Condé Nast International – це американське видавництво, якому належать права на журнал Vogue. "Медіа Група Україна" має ліцензію на видання української версії журналу.
З чого почався скандал
Скандал з плагіатом розгорівся наприкінці жовтня, коли у мережі побачили, що слово шеф-редактора в одному з номерів Vogue практично повністю з колонки Шахрі Амірханової у російському глянці Harper’s Bazaar за 2006 рік.
Лист Шахрі Амірханової за 2006 рік
Лист Ольги Сушко за 2018 рік
Що сказала сама Сушко
Ольга Сушко намагалася пояснити ситуацію і вибачилася за інцидент. За її словами, через брак часу вона доручила написати слово редактора фрілансеру, а той скопіював текст Амірханової.
Водночас Шахрі написала, що зворушена таким поворотом подій.
Коментар Шахрі Амірханової
Як продовжився скандал
На цьому скандал не припинився, а набрав нових обертів: у новому номері Vogue за листопад вийшла колонка головного редактора із скопійованим чужими словами.
Загалом у вступних листах Ольги знайшли уривки текстів інших авторів. За інформацією Telegram-каналу "Киёв Фэшн Лавэз", у десяти текстах Сушко помітили плагіат.