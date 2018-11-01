14:53
1 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Алмазний дєд. Кубинські плани Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 31 жовтня
      Вєсті.UA. Гімн піонерів від Мірошниченка. Президентські амбіції Киви
      Вєсті.UA
      20:22, 31 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, 31 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Ольгу Сушко відсторонили від посади шеф-редактора Vogue Україна: що відомо про скандал

      710 Читать новость на русском
      Ольгу Сушко відсторонили від посади через плагіат
      Ольгу Сушко відсторонили від посади через плагіат / Vogue

      Головну редакторку журналуVogue Укрїна Ольгу Сушко відсторонили від роботи через звинувачення у плагіаті.

      Про це йдеться на сайті "Медіа-групи України".

      "Ми категорично проти плагіату і починаємо внутрішнє розслідування, щоб прояснити всі обставини і деталі інциденту. На час розслідування Ольгу Сушко буде відсторонено від посади головного редактора Vogue UA", – сказано у спільній заяві Condé Nast International і ТОВ "Медіа Група Україна".

      Condé Nast International – це американське видавництво, якому належать права на журнал Vogue. "Медіа Група Україна" має ліцензію на видання української версії журналу.

      З чого почався скандал

      Скандал з плагіатом розгорівся наприкінці жовтня, коли у мережі побачили, що слово шеф-редактора в одному з номерів Vogue практично повністю з колонки Шахрі Амірханової у російському глянці Harper’s Bazaar за 2006 рік.

      Лист Шахрі Амірханової за 2006 рік

      Лист Ольги Сушко за 2018 рік

      Що сказала сама Сушко

      Ольга Сушко намагалася пояснити ситуацію і вибачилася за інцидент. За її словами, через брак часу вона доручила написати слово редактора фрілансеру, а той скопіював текст Амірханової.

      Водночас Шахрі написала, що зворушена таким поворотом подій.

      Коментар Шахрі Амірханової

      Як продовжився скандал

      На цьому скандал не припинився, а набрав нових обертів: у новому номері Vogue за листопад вийшла колонка головного редактора із скопійованим чужими словами.

      Загалом у вступних листах Ольги знайшли уривки текстів інших авторів. За інформацією Telegram-каналу "Киёв Фэшн Лавэз", у десяти текстах Сушко помітили плагіат.

       

      Теги: Новини України LifeStyle Скандал журналісти Медіа Мода
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Єдиний електронний квиток на транспорт у Києві: усе, що треба знати
      сьогодні , 14:01 Єдиний електронний квиток на транспорт у Києві: усе, що треба знати
      Яніна Ткачук
      Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      сьогодні , 13:01 Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      Віталій Шабунін
      Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
      сьогодні , 12:00 Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
      Артем Овдієнко
      Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      сьогодні , 11:30 Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      Тетяна Острікова
      Проти осінньої депресії: 10 пісень жовтня, які піднімуть вам настрій
      сьогодні , 11:00 Проти осінньої депресії: 10 пісень жовтня, які піднімуть вам настрій
      Олена Булан
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Україні масово святкують День захисника Вітчизни
       23 лютого 2012 , 22:44
      Підсумки АТО за 16 лютого. Обстріляне перемир'я
       16 лютого 2015 , 23:57
      Бойко потрапив до заявки на матч "Малаги" з "Ейбаром"
       19 вересня 2016 , 13:08
      Шахтар співпрацюватиме з фондом ООН
       15 грудня 2017 , 18:07
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук