Олігархи не можуть прийти в ОП з грошима і щось просити, – Подоляк

Михайло Подоляк заявив, що Зеленський показав народові: держава може бути іншою. Український лідер розказує про свої кроки на посту та особисто коментує кожну реформу.
За словами радника голови Офісу Президента Подоляка, Зеленський показав, що країна буде справді прозорою та відкритою. Натомість усі попередні президенти залишалися у межах старої моделі.
Актуально Європейська або американська концепція президентства, – Подоляк про Зеленського
Це означає, що не можна подзвонити у двері Офісу Президента і сказати – "привіт, я олігарх, ось візьміть гроші, я хочу натомість отримати це",
– зауважив Подоляк.
Деталі від Подоляка
- Радник глави ОП наголосив, що інші президенти спершу говорили красиві слова про відкритість, а тоді приходили у будівлю на Банковій і намертво її закривали.
- За словами Подоляка, прийти туди можна було лише з "квитком". Однак Зеленський заявив, що цього не буде.
- Усі реформи, які Зеленський планує або вже реалізував, мають на меті трансформацію правил гри в Україні.
- Подоляк зауважив, що "вони йдуть так-сяк, через опір, через неякісне обслуговування депутатського корпусу, адже "Слуга народу" теж вимагає модернізації.
- Водночас ці реформи ведуть до одного – держава має стати відкритою та прозорою настільки, що купити послугу там буде неможливо.