Олігархи не можуть прийти в ОП з грошима і щось просити, – Подоляк

Михайло Подоляк заявив, що Зеленський показав народові: держава може бути іншою. Український лідер розказує про свої кроки на посту та особисто коментує кожну реформу.

За словами радника голови Офісу Президента Подоляка, Зеленський показав, що країна буде справді прозорою та відкритою. Натомість усі попередні президенти залишалися у межах старої моделі.

Актуально Європейська або американська концепція президентства, – Подоляк про Зеленського

Це означає, що не можна подзвонити у двері Офісу Президента і сказати – "привіт, я олігарх, ось візьміть гроші, я хочу натомість отримати це",

– зауважив Подоляк.

Деталі від Подоляка