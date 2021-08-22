Олігархи утворили трикутник влади, коли занесли в Раду перші гроші, – Данілов

В Україні утворився небезпечний трикутник влади: олігархи, монополії, корупція. А побудована олігархічна економічна модель управління становить велику проблему для країни.

Адже така економіка захищає себе через монополізацію тих ринків, які олігархи захопили. Відповідно, їм треба заводити корупцію для того, щоб був цей захист. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

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Данілов: Вплив олігархів на Раду – дуже великий

За його словами, Україна перебуває в трикутнику – олігархи, монополія, корупція – ще з 1998 року. Тоді цей процес почався з перших грошей, які були занесені у Верховну Раду.

Це була процедура обрання на той час голови Верховної Ради. Був такий Павло Іванович Лазаренко, була тоді боротьба, хто ж стане очільником,

– пояснив глава РНБО.

Хто такий Павло Лазаренко? Дані:



• Павло Лазаренко був прем'єр-міністром України з 1996 по 1997 роки за президентства Леоніда Кучми.



• У 2004 році міжнародна організація Transparency International внесла політика до десятки найкорумпованіших державних діячів світу.



• Його звинувачують в організації схеми, в якій державна ліцензія на постачання газу була видана приватній компанії ЄЕСУ Юлії Тимошенко, а надприбутки формувались шляхом завищення ціни газу для українських споживачів. Гроші ж виводились через турецьку компанію, яка була дочірньою компанією ЄЕСУ. Дані: Вікіпедія • Павло Лазаренко був прем'єр-міністром України з 1996 по 1997 роки за президентства Леоніда Кучми.У 2004 році міжнародна організація Transparency International внесла політика до десятки найкорумпованіших державних діячів світу.схеми, в якій державна ліцензія на постачання газу була видана приватній компанії ЄЕСУ Юлії Тимошенко, а надприбутки формувались шляхом завищення ціни газу для українських споживачів. Гроші ж виводились через турецьку компанію, яка була дочірньою компанією ЄЕСУ.

Данілов також підкреслив, що вплив олігархів на Верховну Раду є дуже великим. Це помітно з тих законів, які приймає парламент.

Адже вплив олігархів на законодавчу діяльність – це один з елементів їхнього існування. Мовиться про ті закони, які вони самі собі приймають, а потім українці живуть у вкрай складному стані.

"Чи будуть вони мати той вплив, якщо буде прийнятий закон (про статус олігарха – 24 канал)? Принаймні у тому вигляді, в якому запропонував президент? Це дуже великі обмеження", – наголосив секретар РНБО.

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