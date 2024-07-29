Кібератаки, диверсії та ІДІЛ: як Росія та вороги Франції намагаються зірвати Олімпіаду в Парижі

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У Парижі 26 липня відбулася церемонія відкриття Літніх Олімпійських ігор. Як і прогнозували експерти, зокрема з Центру аналізу загроз Microsoft, Росія не втрималася від втручання в Олімпіаду.

Упродовж року агресор вкидував дезінформацію про Ігри, навіть про те, що у Франції буде громадянська війна. Уже цього літа була спроба пошкодити залізницю у країні, а "сплячі агенти" почали прокидатися.

24 Канал розповідає, як держава-агресорка, і не лише вона, намагаються зірвати Олімпійські ігри.

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Як Росія готувалася зірвати Олімпіаду

Росія почала атакувати Францію ще до відкриття Ігор. У червні через кібератаки припинили роботу сайти французького кінофестивалю та Гран-Пале, історичного виставкового та музейного комплексу в Парижі. Дослідники назвали кібератаки тренуванням російських хакерів.

Судячи з узгодженості заяв угруповання, вони мають намір здійснити широкомасштабні атаки під час літніх Олімпійських ігор у Парижі,

– мовилося у звіті компанії з кібербезпеки Cyble Inc.

Через відкриття Ігор очікується шквал нових кібератак. Хвилювання додає "образа" Росії на виключення з Олімпіади та конфлікти на Близькому Сході та напружена ситуація у Південнокитайському морі.



Олімпійська символіка у Парижі / Фото Getty Images

Цьогоріч Росію не пустили на Ігри через порушення Олімпійської хартії, коли агресор включив спортивні організації на тимчасово окупованих територіях України до своїх. Російські спортсмени можуть брати участь у Парижі лише як "нейтральні" спортсмени, якщо вони відповідають певним умовам.

Ряд урядових, приватних та олімпійських спеціалістів з кібербезпеки витратили місяці на підготовку, пише Bloomberg.

Ніхто не може зізнатися у 100-відсотковій готовності. У кращому випадку це 99%… Ви знаєте про те, що вам відомо, і не знаєте про те, що не відомо,

– наводить видання слова Еріка Грефф'є, директор з бізнесу та технологій Cisco Systems France, офіційного партнера Ігор.

Урядове агентство з кібербезпеки Франції (ANSSI) визначило 500 компаній, організацій і об'єктів, які мають вирішальне значення для функціонування літньої Олімпіади. Агенція перевіряє їхні системи на потенційні лазівки. Серед цих організацій такі:

органи місцевого самоврядування;

енергетичні оператори;

транспортні компанії;

водне господарство.

За словами представника ANSSI, збої у цих організаціях чи компаніях можуть вплинути щонайменше на одне змагання Ігор. Агенція залучила до роботи на Олімпіаді 630 співробітників. Залучені й представники США – співробітники Агентства з кібербезпеки та інфраструктури США (CISA) працюють в об'єднаному оперативному центрі, який обмінюється інформацією про загрози та працює з критично важливими секторами економіки США та Франції напередодні Ігор, наголосив Скотт МакКоннелл, речник CISA.

Але експерти з кібербезпеки стурбовані тим, що в поле зору хакерів потраплять нетипові цілі — компанії чи організації, захист яких менш надійний.

"Я вважаю, що найцінніші цілі будуть достатньо захищені, але маю сумніви щодо незахищених цілей, таких як готелі та ресторани чи інші допоміжні об'єкти", – каже Фанч Френсіс, виконавчий директор французької компанії NANO Corp.

Довідково! Раніше хакери вже атакували Олімпійські ігри, а також афілійовані організації, такі як антидопінгові агентства. Наприклад, на Зимових іграх 2018 року в Південній Кореї хакери зламали онлайн-систему продажу квитків і відключили Wi-Fi на стадіоні під час церемонії відкриття. США звинуватили у цих атаках співробітників російської розвідки.

У 2019 році Microsoft заявила, що російські державні хакери зламали комп'ютерні мережі понад десятка національних і міжнародних антидопінгових організацій. Напади відбулися в той момент, коли Всесвітнє антидопінгове агентство збиралося застосувати нові санкції для Росії через те, що невдалі результати тестів на наркотики російських спортсменів, які змагалися на Зимових Олімпійських іграх у Сочі 2014 року, були стерті з бази даних.

Російські кампанії з поширення антифранцузької дезінформації почалися в соцмережах на початку літа 2023 року, але вперше стали відчутними в жовтні, коли понад 1000 ботів, пов'язаних з Росією, поширили фотографії зірок Давида з графіті в Парижі та його передмістях.

Джон Халтквіст, головний аналітик Mandiant Intelligence, вважає, що зараз ситуація із загрозами Олімпіаді "ще більш нестабільна, ніж це було раніше".

Залежність Олімпійських ігор від підключених до інтернету систем, які обробляють інформацію про оплату квитків і харчування, дані про спортсменів і критично важливу інфраструктуру, робить кібермережу Франції привабливою мішенню як для хакерів-одинаків, так і для державних хакерів, попереджають представники правоохоронних органів і кібербезпеки.

Кріс Кребс, ексдиректором Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури під час адміністрації Трампа, заявив, що очікує збоїв у кібербезпеці під час Олімпіади.

Я вважаю, що російські кіберактори, чи це ГРУ, Sandworm або навіть ФСБ, намагатимуться щось зробити навколо Ігор,

– наводить NBC News слова Кребса, нині головного інформаційного директора фірми з кібербезпеки SentinelOne.

На думку Кребса, російські атаки – це бажання диктатора Путіна показати росіянам, як "впав Захід". Росія також проводить те, що правоохоронці називають "атаками в сірій зоні": напади на європейські компанії та інфраструктуру, що підтримує та забезпечує захист України від Росії.

Спроби пропагандистів зірвати Ігри

За повідомленнями французьких медіа, сторінку міністра спорту Франції в соцмережі X зламали у травні, було змінено фото профілю. У червні хакери створили підробні сайти з продажу квитків, щоб обдурити глядачів, але їх виявили та видалили, повідомила компанія з кібербезпеки Intel 471.

Тим часом підозрілі акаунти в соцмережах намагаються змінити громадську думку щодо Ігор. У червні компанія Microsoft повідомила, що російська пропаганда використовує штучний інтелект, щоб довести думку, що на Іграх у Парижі відбудеться теракт.

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Дописи у російських соцмережах, рознесені медіа, поширювали інформацію, що Олімпіаду скасують через загрози тероризму або громадянської війни у ​​Франції. Пости, створені російськими інфлюенсерами та ботами, отримали десятки тисяч лайків і ними поділилися майже 15 000 разів.

Інцидент на залізниці та терористична загроза

26 липня, перед відкриттям Олімпіади у Парижі, у кількох місцях на залізниці у Франції сталися пошкодження обладнання. Це зламало плани 100 тисячам пасажирів швидкісних залізниць, водночас не завадило церемонії відкриття, однак зв'язок з Олімпіадою – очевидний.

Наразі французькі офіційні особи не підтвердили мотив злочинів чи те, що вони координувалися іноземним урядом. Однак перед інцидентами на залізниці міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив про те, що у Франції запобігли чотирьом нападам на Олімпіаду, включно з одним, пов'язаним із Росією.

За три дні до відкриття Ігор французькі правоохоронці затримали 40-річного росіянина та висунули йому звинувачення, повідомляє NBC News з посиланням на прокуратуру Парижа.

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Наслідки диверсії / Фото BBC

Голова МВС Франції також повідомив, що напередодні Ігор було заарештовано 18-річного хлопця, пов'язаного з терористами, – його електронні пристрої перевіряють. Правоохоронці вважають, що є зв'язок між його діями та можливим нападом на Ігри. Ці арешти відбулися на тлі нещодавнього сплеску тероризму та насильства у Франції, не пов'язаного з Олімпіадою.

Керівники антитерористичних агенцій, у тому числі ФБР США, також попередили про можливі атаки по всьому світу з боку груп або осіб, пов'язаних або натхненних ІДІЛ.

Після атаки на залізницю у ніч на 29 липня у Франції на території шести департаментів пошкодили обладнання операторів зв'язку, повідомляє BFMTV. Пошкоджено обладнання оператора SFR – кабелі в електричних шафах. Через це зв'язок втратили клієнти компанії у департаментах Од, Еро, Буш-дю-Рон, Дром, Уаза та Мез. За фактом пошкоджень розпочато розслідування.

Росіяни та інші ризики Олімпіади

Перед Олімпіадою Франція розгорнула масштабну операцію для забезпечення безпеки Ігор, залучивши понад 30 000 поліцейських, 20 000 охоронців і 10 000 військовослужбовців, повідомляє France24.

Під час Ігор Париж очікує на понад 15 мільйонів туристів. Уздовж обох берегів Сени в центрі Парижа було споруджено периметр безпеки, відгороджений поліцейськими контрольно-пропускними пунктами та металевими бар'єрами безпеки.

Ми уже готові та будемо готові протягом Ігор,

– заявив президент Франції Еммануель Макрон.

За даними французьких спецслужб, ризик іноземного втручання або терористичної атаки залишається високим. За інформацією радіостанції France Inter, французькі спецслужби ідентифікували десяток лідерів угруповання "Ісламська держава" в Туреччині та Сирії, здатних у будь-який час активізувати терористичні сплячі осередки у Франції.

Упродовж кількох тижнів перед Іграми поліція фіксувала почастішання спроб російських груп перешкодити нормальному проведенню Олімпіади. У неділю Кирило Грязнов, агент ФСБ, який не має дипломатичного прикриття, був заарештований у Парижі та звинувачений у розвідувальній діяльності з метою розпалювання ворожнечі у Франції, повідомляє Le Monde.

Наступного дня 44-річного француза та двох росіянок затримали, коли вони намагалися в'їхати в заборонену зону вздовж Сени. Одній із жінок, яку знайшли в багажнику автомобіля, оргкомітет Олімпіади двічі відмовив у акредитації з міркувань безпеки. Вони були звільнені з-під варти, але Генеральний директорат внутрішньої безпеки (DGSI), контррозвідувальний і антитерористичний орган Франції, знову допитає їх після подальшого розслідування, повідомляє газета Le Parisien.

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За кілька тижнів до цього, 3 червня, розвідслужби вже були приведені в стан готовності після того, як 26-річного українця з Росії затримали після вибуху саморобної бомби у його номері в готелі поблизу аеропорту Шарля де Голля у Парижі.

З усіх них поки лише Грязнова підозрюють у прямій роботі на російську розвідку. Вочевидь, ці люди – не останні в переліку тих, хто захоче зірвати Олімпіаду під час її проведення. І навіть у разі 99% успіху французьких спецслужб ми почуємо імена росіян, можливо, українців та жителів Близького Сходу, яких використають для дискредитації вільного світу.