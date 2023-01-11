Лубінець вдруге за день поговорив з омбудсменкою Росії: до них долучився представник Туреччини

Омбудсмен Дмитро Лубінець вдруге за день поговорив з російською представницею Тетяною Москальковою за посередництва Туреччини. Зустріч відбулася сьогодні, 11 січня.

До розмови омбудсменів приєднався голова Великих національних зборів Туреччини Мустафа Шентоп. Також на зустрічі був присутній головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч.

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Про що говорили омбудсмени

Як розповів Дмитро Лубінець, під час обговорення з турецької сторони прозвучали конкретні пропозиції щодо активізації вирішення гуманітарних питань.

За словами Лубінця, Туреччина як партнер України неодноразово демонструвала свою активну участь у вирішенні багатьох проблем, пов’язаних з агресією Росії. Зокрема, мовиться про "зернову угоду" щодо розблокування експорту українського зерна.

Тому ми цінуємо допомогу Турецької Республіки та позитивно сприймаємо ініціативи будь-яких інших країн, які хочуть допомогти українському народу!

– зазначив він.

Результати зустрічі з російською омбудсменкою

До цього Лубінець розповів, що під час зустрічі омбудсмени обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов'язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. А також обмінялися конкретними пропозиціями.

Омбудсмени України та Росії зустрілися в Туреччині . Головним питанням мало було бути повернення додому українських захисників та захисниць.

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