Омбудсмен підтримала Марш рівності у Києві

Будь-яка дискримінація є неприпустимою, в тому числі і за ознакою сексуальної орієнтації.

Про це йдеться у Відкритому зверненні уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денисової напередодні Маршу Рівності в Києві.

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"Кожного року радикально налаштовані громадяни намагаються зірвати "Марш рівності" – акцію на підтримку дотримання прав людини незалежно від сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності чи будь-яких інших ознак", – йдеться в повідомлені.

Вона зазначила, що дискусія довкола цього заходу набуває загрозливої забарвленості. Тому Денисова підготувала звернення.

Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод право на мирні збори та свободу вираження поглядів гарантовані кожній людині. Підкреслюю – кожній,

– заявила омбудсмен.

Нагадаємо, що минулорічний КиївПрайд-2017 відзначився сімома нападами в результаті яких постраждало 10 людей та двоє правоохоронців. У марші взяли участь 2,5 тисячі людей. Цьогорічний Марш пройде 17 червня.

Що таке КиївПрайд? Це марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти. Захід щорічно проходить у Києві з 2012 року. Метою Маршу рівності є розвиток ЛГБТ спільноти, підсилення співпраці між ЛГБТ та правозахисними організаціями в Україні.