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      Омелян заспокоїв аграріїв та пообіцяв, що не допустить колапсу з перевезеннями продукції

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      Володимир Омелян
      Володимир Омелян / informator.news

      Власники вантажів попереджають про можливий колапс у період пікових навантажень.

      Через нестачу локомотивів найбільших втрат зазнають аграрії. "Укрзалізниця" буде не здатна доправити вирощене в порти.

      Міністр інфраструктури Володимир Омелян коментуючи ситуацію запевнив, що шукають рішення.

      "Ми докладаємо всіх зусиль щоб забезпечити безперебійність поставок, але ми повинні теж розуміти, що в пікові поставки, коли всі одномоментно протягом одного місяця хочуть вивезти в напрямку портів чи в західному напрямку – відповідно складається ажіотаж. Відповідна проблема "Укрзалізниці" – це навіть не кількість вагонів, а наявна кількість локомотивів так званої тяги, щоб забезпечити ці перевезення. Над цим ми теж працюємо. Я сподіваюся, що найближчим часом відповідні рішення, в тому числі й кадрові, будуть прийняті."

      На думку експертів, аби уникнути кризи, при міністерстві потрібно створити оперативний штаб та надавати перевагу українським виробникам перед транзитними вантажами з Росії.

      blog_ava
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      Теги: Міністерство інфраструктури Укрзалізниця Володимир Омелян
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