Омелян заспокоїв аграріїв та пообіцяв, що не допустить колапсу з перевезеннями продукції

Власники вантажів попереджають про можливий колапс у період пікових навантажень.

Через нестачу локомотивів найбільших втрат зазнають аграрії. "Укрзалізниця" буде не здатна доправити вирощене в порти.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян коментуючи ситуацію запевнив, що шукають рішення.

"Ми докладаємо всіх зусиль щоб забезпечити безперебійність поставок, але ми повинні теж розуміти, що в пікові поставки, коли всі одномоментно протягом одного місяця хочуть вивезти в напрямку портів чи в західному напрямку – відповідно складається ажіотаж. Відповідна проблема "Укрзалізниці" – це навіть не кількість вагонів, а наявна кількість локомотивів так званої тяги, щоб забезпечити ці перевезення. Над цим ми теж працюємо. Я сподіваюся, що найближчим часом відповідні рішення, в тому числі й кадрові, будуть прийняті."

На думку експертів, аби уникнути кризи, при міністерстві потрібно створити оперативний штаб та надавати перевагу українським виробникам перед транзитними вантажами з Росії.