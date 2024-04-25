Місто накрили густі клуби диму: в російському Омську потужна пожежа на складах з нафтопродуктами

У російському місті Омськ спалахнула масштабна пожежа на складах з нафтопродуктами. Густий чорний дим накрив місто, а вогонь охопив площу у понад 500 квадратних метрів.

Про пожежу повідомляють російські телеграм-канали. Відомо, що загоряння сталося в промисловій зоні Нафтовиків, передає 24 Канал.

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В Омську горять нафтопродукти

Як повідомляють у мережі, зранку 25 квітня в російському місті Омськ спалахнула масштабна пожежа у промзоні на складах з нафтопродуктами. У місцевому МНС стверджують, що загоряння сталося у цистернах з нафтопродуктами.

Масштабна пожежа в Омську: дивіться відео

Вогонь вже охопив щонайменше три цистерни із нафтопродуктами, кожна з яких об'ємом 200 літрів. За попередньою інформацією, вогонь вже охопив площу у понад 500 квадратних метрів. Площа загоряння продовжує збільшуватися й вже досягла майже 1000 квадратних метрів.

Стовп чорного диму накрив місто: дивіться відео

Місцеві жителі також бідкаються на звуки вибухів в районі Нафтовиків. Що стало причиною пожежі, наразі невідомо. Традиційно, про жертв чи постраждалих окупанти не повідомляли.

В Омську горять цистерни з нафтопродуктами: дивіться відео

Рятувальники намагаються приборкати пожежу: дивіться відео

Пожежі й вибухи – звичні явища для Росії