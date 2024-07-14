Чи виписуватимуть штрафи автоматично за неоновлення даних: відповідь Міноборони

Після того, як 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, усі військовозобов'язані мали оновити свої дані протягом двох місяців. На тих, хто не встигне цього зробити до 16 липня, очікують штрафи.

Якщо за останні два дні чоловіки призовного віку та окремі категорії жінок не оновлять дані, їм доведеться сплатити штраф від 17 000 до 25 000 гривень. Про це заявив директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк.

Дивіться також Як визначають тяжкість поранення на ВЛК: пояснюють юристи

Чи виписуватимуть штрафи автоматично

За словами посадовця, близько 3 мільйонів українців вже оновили свої дані. Водночас потреби ЗСУ значно менші. Призовуть не всіх, хто оновив дані.

Також Андрусяк розповів, як відбуватиметься виписка штрафів.

Він наголосив, що це не буде автоматичний процес. Цього не передбачено законодавством України.

Натомість у Кодексі України про адміністративні правопорушення йдеться, що накладання штрафів відбувається протягом 3 місяців від моменту виявлення правопорушення до одного року від моменту його вчинення.

Нагадаємо, що до 16 липня громадяни мали оновити місце свого проживання, номер телефону та електронну адресу. Оновлення можна зробити через ТЦК, ЦНАПах або застосунку Резерв+.