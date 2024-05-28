Що буде після оновлення даних у Резерв+ і чи варто видаляти додаток

Після реєстрації та оновлення даних у Резерв+ ви можете видалити цей застосунок з телефону, але дані все одно залишаться у реєстрі. Тож, робити цього не слід.

Про це повідомила речниця Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Альона Кузіна в інтерв'ю "11 каналу".

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"Якщо ви видалили після реєстрації застосунок, то ви просто видалили додаток із телефону, і це не правильно", – зазначила Кузіна.

Вона додала, що після того, як військовозобов'язаний зареєструвався в застосунку "Резерв+" і оновив свої дані, його все ж викличуть до ТЦК: за допомогою повістки або в інший спосіб.

Речниця зазначила, що перші дні переходу від паперової системи до цифрової можуть бути проблемними через кількість користувачів, які встановили додаток. Фахівці ліквідують всі проблеми та технічні несправності.

Застосунок Резерв+