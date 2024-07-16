Останній день оновлення даних: під стінами київських ЦНАПів черги з 5-ої ранку

Сьогодні, 16 липня, в українців та українок є остання можливість оновити дані без накладання штрафу. Під столичними ЦНАПами – ажіотаж.

Військовозобов’язані, які стоять у черзі розповідають, що не могли раніше оновити дані з різних причин і сподіваються, що у ЦНАПі це вийде зробити.

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У черзі – кілька днів

Журналісти Київ24 поспілкувалися з чоловіками, які з самого рання перебувають біля одного з ЦНАПів Дніпровського району.

На момент запису коментарів було десь 9:30. Один із військовозобов'язаних розповів, що стоїть у черзі вже кілька годин.

Я тут з сьомої ранку. Тут людей записують на листочок. Я в черзі – 94,

– сказав киянин.

Каже, що раніше оновити дані не міг через складні сімейні обставини. Також чоловік розповів, що не вперше стоїть у черзі. Вчора він також приїздив сюди о пів на десяту ранку. І тоді його записали 190.

Дуже пізно зрозумів, що шансів не буде. Приїхав сьогодні,

– скаржиться військовозобов'язаний.

Чому обрали ЦНАП

Ще один киянин перебував у черзі з 5-ої ранку. Записали його 42. Чоловік зізнався, чому обрав саме ЦНАП для оновлення даних. Він сподівався, що йому вдасться уникнути проблем, які могли б виникнути у разі оновлення в інші способи. Обрав ЦНАП, каже, бо хотів бути чітко впевненим, що все вдасться.

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Черги до одного з ЦНАПів у Дніпровському районі Києва 16 липня / Фото Київ24

Нагадаємо, що продовження терміну для оновлення даних не передбачено.