Обмежено придатні та зняті з обліку: чи потрібно оновлювати дані в ТЦК

11 травня 2024, 10:42
Читать новость на русском

Після набуття чинності нового закону про мобілізацію військовозобов'язані повинні оновити дані. Представник Генштабу ЗСУ розповів, що мовиться про всіх чоловіків від 18 до 60 років.

Полковник Юрій Глущенко розповів в інтерв'ю Radio NV, що громадяни чоловічої статі, які вже зараз оновили дані у ТЦК та СП, не зобов'язані після набрання чинності закону йти та оновлювати дані знову. Варто зауважити, що закон набуває чинності з 18 травня 2024 року. 

Дивіться також Мобілізація по-новому: як працюватиме ухвалений законопроєкт

Що відомо про оновлення даних обмежено придатними та знятими з обліку

Юрій Глущенко відповів на питання, чи потрібно громадянам, які є обмежено придатними чи мають "білий білет" також оновлювати дані в ТЦК та СП. 

Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов'язані оновити свої дані. Це тісно пов'язано з тим, що у нас у країні зараз введено правовий режим воєнного стану, оголошена мобілізація і держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку. Попри те, що він придатний або обмежено придатний, непридатний до військової служби,
– пояснив представник Генштабу ЗСУ.  

Також він розповів, що обмежено придатні, згідно з законом 10313, були виключені. Проте наразі громадяни матимуть статус або придатний, або непридатний до військової служби.

"Таким чином ця інформація буде внесена до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це буде оновлена інформація, вона буде використана ТЦК для виконання заходів мобілізації", – заявив представник Генштабу ЗСУ. 

Полковник Юрій Глущенко уточнив, що у випадку, якщо чоловік у віці з 18 до 60 років виключений з військового обліку, то йому не потрібно приходити в ТЦК та СП для оновлення своїх даних. Проте виключення з обліку повинно бути зазначеним у відповідних державних реєстрах, у військовому квитку. 

Проте в Генштабі ЗСУ пояснили, що під час дії правового режиму воєнного стану і мобілізації кожен чоловік повинен мати при собі військово-обліковий документ із відповідними відмітками.

"Якщо в цьому документі немає відмітки, що він виключений з військового обліку, то під час перевірки цих документів до цього громадянина виникнуть питання з боку працівників ТЦК для уточнення", – пояснив представник Генштабу ЗСУ.

В Україні скасували статус "обмежено придатний"

  • З 4 травня набув чинності закон про скасування статусу "обмежено придатний". До 4 лютого 2025 року всі, хто має відповідний статус, мають пройти ВЛК знову. Вже буде 5 нових категорій придатності до військової служби.
  • Юрій Глущенко розповідав, що оновлення документів щодо ВЛК майже завершене, а відповідний наказ Міноборони найближчим часом буде підписаний і оприлюднений у ЗМІ та розміщений на сайті.
  • Перед цим заступник міністра оборони Іван Гаврилюк розповідав, що з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби тих людей, які були визнані обмежено придатними.

Автор: Діана Квасневська