Обмежено придатні та зняті з обліку: чи потрібно оновлювати дані в ТЦК
Після набуття чинності нового закону про мобілізацію військовозобов'язані повинні оновити дані. Представник Генштабу ЗСУ розповів, що мовиться про всіх чоловіків від 18 до 60 років.
Полковник Юрій Глущенко розповів в інтерв'ю Radio NV, що громадяни чоловічої статі, які вже зараз оновили дані у ТЦК та СП, не зобов'язані після набрання чинності закону йти та оновлювати дані знову. Варто зауважити, що закон набуває чинності з 18 травня 2024 року.
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Що відомо про оновлення даних обмежено придатними та знятими з обліку
Юрій Глущенко відповів на питання, чи потрібно громадянам, які є обмежено придатними чи мають "білий білет" також оновлювати дані в ТЦК та СП.
Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов'язані оновити свої дані. Це тісно пов'язано з тим, що у нас у країні зараз введено правовий режим воєнного стану, оголошена мобілізація і держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку. Попри те, що він придатний або обмежено придатний, непридатний до військової служби,
– пояснив представник Генштабу ЗСУ.
Також він розповів, що обмежено придатні, згідно з законом 10313, були виключені. Проте наразі громадяни матимуть статус або придатний, або непридатний до військової служби.
"Таким чином ця інформація буде внесена до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це буде оновлена інформація, вона буде використана ТЦК для виконання заходів мобілізації", – заявив представник Генштабу ЗСУ.
Полковник Юрій Глущенко уточнив, що у випадку, якщо чоловік у віці з 18 до 60 років виключений з військового обліку, то йому не потрібно приходити в ТЦК та СП для оновлення своїх даних. Проте виключення з обліку повинно бути зазначеним у відповідних державних реєстрах, у військовому квитку.
Проте в Генштабі ЗСУ пояснили, що під час дії правового режиму воєнного стану і мобілізації кожен чоловік повинен мати при собі військово-обліковий документ із відповідними відмітками.
"Якщо в цьому документі немає відмітки, що він виключений з військового обліку, то під час перевірки цих документів до цього громадянина виникнуть питання з боку працівників ТЦК для уточнення", – пояснив представник Генштабу ЗСУ.
В Україні скасували статус "обмежено придатний"
- З 4 травня набув чинності закон про скасування статусу "обмежено придатний". До 4 лютого 2025 року всі, хто має відповідний статус, мають пройти ВЛК знову. Вже буде 5 нових категорій придатності до військової служби.
- Юрій Глущенко розповідав, що оновлення документів щодо ВЛК майже завершене, а відповідний наказ Міноборони найближчим часом буде підписаний і оприлюднений у ЗМІ та розміщений на сайті.
- Перед цим заступник міністра оборони Іван Гаврилюк розповідав, що з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби тих людей, які були визнані обмежено придатними.