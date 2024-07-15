Що відбувається, якщо людину з неоновленими даними зупиняє поліція

Вже завтра, 16 липня, закінчується термін, який був відведений на те, щоб оновити свої військово-облікові дані. Зокрема, українців цікавить питання, що буде, якщо людину з неоновленими даними зупиняє поліція.

У разі виявлення порушень, або розбіжностей, громадянину буде рекомендовано прибути до ТЦК. Про це в етері телемарафону заявила представниця сектору мобілізаційної та оборонної роботи Лариса Козак, передає 24 Канал.

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Що очікує на громадян, які не оновлять свої дані і їх зупинить поліція

Козак розповіла про те, що під час здійснення патрулів оповіщення відбувається не лише перевірка персонально-облікових даних.

Перевіряється приналежність до військового обліку, перебування на військовому обліку, дотримання інших передбачених правил військового обліку і навіть відповідність військово-обліковому документу, тим даним, які містяться в ЄДРПВР, або картотекам, які містяться в ТЦК,

– зазначила вона.

Представниця сектору мобілізаційної та оборонної роботи додала, що за законодавством, якщо будуть виявлені порушення, або розбіжності, громадянину буде запропоновано прибути до ТЦК. Також такій особі буде одразу на місці виписана повістка.

Козак наголошує на тому, що видається не заготовлена повістка, а виписується нова щодо конкретного порушника, якого виявила група оповіщення.