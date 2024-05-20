Прийшов о 5 ранку: як кияни оновлюють дані в ТЦК

В Україні набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Відповідно до нього, протягом 60 календарних днів, починаючи з 18 травня по 16 липня, усі військовозобов'язані повинні оновити облікові дані.

Кияни розповіли, як вони оновлюють дані в ТЦК в ефірі КИЇВ24, інформує 24 Канал. Як триває процедура оновлення даних військовозобов'язаних у столиці, читайте далі в матеріалі.

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Кияни оновлюють дані в ТЦК

Один з чоловіків, яких опитали кореспонденти, запевняє, що спеціально ночував у родичів, аби прийти в ТЦК одним з найперших. Проте, навіть заважаючи на те, що прибув на місце він ще о 5 ранку, в черзі він був не зовсім першим. Так, чоловік був аж 16-м.

Я приїхав о 5 ранку сюди, щоб зайняти чергу, і записався вже 16-м. Людей дуже багато, не завжди вони встигають та справляються. Але треба все одно отримати документ. Я живу далеко звідси й ночував у родичів через дорогу, щоб зайняти собі чергу,

– розповідає чоловік.

Інший чоловік, який поспілкувався дав свій коментар, зазначає, що не підлягає мобілізації – проте все одно повинен оновити дані згідно з новими положеннями. Так, перш, ніж йому вдасться це зробити, потрібно буде пропустити перед собою понад сотню людей, адже у черзі він 114-ий.

Я кандидат наук, у мене є відстрочка і не підлягаю мобілізації. Але документи треба оновити після 18 травня, але спочатку казали, що з 13 травня можна оновити. Я прийшов о 8 ранку, мені сказали, що приймають після 18 травня. От я прийшов знову, сьогодні я 114-й в черзі,

– поділився він із журналістами.

Третій опитаний фактично порівняв оновлення даних з лотереєю. Відповідно до його слів, щоб отримати військовий квиток у нинішніх умовах "треба, щоб пощастило".

Я приходжу з 13 травня. Це треба просто, щоб щастило. Зараз треба було знову прийти, зараз я 30-й в черзі, прийшов о 05:25 ранку. Це мені вже отримати військовий квиток,

– розповів про свій досвід чоловік.

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