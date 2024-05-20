Прийшов о 5 ранку: як кияни оновлюють дані в ТЦК
В Україні набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Відповідно до нього, протягом 60 календарних днів, починаючи з 18 травня по 16 липня, усі військовозобов'язані повинні оновити облікові дані.
Кияни розповіли, як вони оновлюють дані в ТЦК в ефірі КИЇВ24, інформує 24 Канал. Як триває процедура оновлення даних військовозобов'язаних у столиці, читайте далі в матеріалі.
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Кияни оновлюють дані в ТЦК
Один з чоловіків, яких опитали кореспонденти, запевняє, що спеціально ночував у родичів, аби прийти в ТЦК одним з найперших. Проте, навіть заважаючи на те, що прибув на місце він ще о 5 ранку, в черзі він був не зовсім першим. Так, чоловік був аж 16-м.
Я приїхав о 5 ранку сюди, щоб зайняти чергу, і записався вже 16-м. Людей дуже багато, не завжди вони встигають та справляються. Але треба все одно отримати документ. Я живу далеко звідси й ночував у родичів через дорогу, щоб зайняти собі чергу,
– розповідає чоловік.
Інший чоловік, який поспілкувався дав свій коментар, зазначає, що не підлягає мобілізації – проте все одно повинен оновити дані згідно з новими положеннями. Так, перш, ніж йому вдасться це зробити, потрібно буде пропустити перед собою понад сотню людей, адже у черзі він 114-ий.
Я кандидат наук, у мене є відстрочка і не підлягаю мобілізації. Але документи треба оновити після 18 травня, але спочатку казали, що з 13 травня можна оновити. Я прийшов о 8 ранку, мені сказали, що приймають після 18 травня. От я прийшов знову, сьогодні я 114-й в черзі,
– поділився він із журналістами.
Третій опитаний фактично порівняв оновлення даних з лотереєю. Відповідно до його слів, щоб отримати військовий квиток у нинішніх умовах "треба, щоб пощастило".
Я приходжу з 13 травня. Це треба просто, щоб щастило. Зараз треба було знову прийти, зараз я 30-й в черзі, прийшов о 05:25 ранку. Це мені вже отримати військовий квиток,
– розповів про свій досвід чоловік.
Скільки військовозобов'язаних вже оновили свої дані через Резерв+: що відомо
- За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, сервіс Резерв+ одразу ж викликав великий ажіотаж. Щодо ТЦК, за словами речника, ще немає остаточної статистики. Люди постійно йдуть, дані оновлюються.
- Він розповів, що наразі вже 300 тисяч військовозобов'язаних уточнили свої дані через застосунок Резерв+. Також зареєстровано 620 тисяч скачувань. На 11 годину 20 травня всі технічні негаразди, які були в перший день, виправлені.
- Раніше Лазуткін говорив, що близько 260 тисяч українців оновили свої дані. У Резерві+ більше за все людей оновило дані. Це приблизно у 80 разів більше, ніж в ЦНАПах.