Існує лише єдина поважна причина несвоєчасного оновлення даних в ТЦК: пояснення адвоката

Усі військовозобов'язані мали до 16 липня оновити свої дані. Закон передбачає лише одну поважну причину несвоєчасного оновлення.

Цією причиною є хвороба. Про це розповів адвокат Сергій Старенький.

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Відсутність зв'язку – не причина не оновлювати дані

Лише хвороба може бути поважною причиною, чому військовозобов'язаний не оновив своїх даних в ТЦК впродовж виділених 60 днів.

"Я думаю, що у цих людей будуть певні складнощі з тим, щоб пояснити, чому упродовж 60 днів вони не змогли виконати свій обов'язок, який передбачено законом. Справді підставою для визнання, скажімо так, поважності таких причин може бути лише хвороба", – сказав він.

Старенький також додав, що перебування особи поза межами України, відсутність зв'язку чи можливості доїхати до ТЦК не вважаються поважними причинами.

Наразі тільки хвороба може бути такою поважною причиною,

– ще раз наголосив адвокат.