Ворог рухається на двох напрямках: Deep State розширили червону зону

Deep State оновили мапу фронту. Ідеться про просування ворога на Запоріжжі та Донеччині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.

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Де просунулися росіяни на 25 липня?

Аналітики Deep State нанесли на карту фронту просування росіян на Придніпровському і Торецькому напрямках.

Ворог просунувся у Кам'янському та біля Яблунівки,

– написали вони.

Які нові території захопили окупанти:

У Силах оборони заявили, що росіяни прагнуть захопити Кам'янське, яке штурмували кілька місяців.

Населений пункт фактично знищений, як і укриття та позиції ЗСУ. Українці зберігають позиції на північній околиці. Однак постійні обстріли з боку Росії не припиняються, зокрема з авіації.

Також ворог відправив свою диверсійно-розвідувальну групу в Степногірськ.

За даними Генштабу на 16:00 25 липня, на Придніпровському напрямку окупанти 6 разів намагалися прорватися на позиції українських військ, одна атака триває.

На Торецькому напрямку загарбники 5 разів атакували в районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру.