"Онуфрія на обмін, Онуфрія на нари": як очільника УПЦ МП проводжали з Лаври

У суботу, 6 травня біля Києво-Печерської лаври помітили митрополита УПЦ МП Онуфрія. Люди одразу ж відреагували.

Активісти скандували "Онуфрія на обмін!", "Онуфрія на нари". Відповідне відео вже поширили у мережі.

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"Онуфрія на обмін!"

На оприлюднених кадрах видно як Орест Березовський разом зі своєю свитою виходить з території монастиря. Помітивши їх, люди одразу ж починають скандувати.

Цікаво, що "захищають" митрополита УПЦ МП чоловіки спортивної статури. Усе фіксують на телефон.

Онуфрія проводять до машини, садять всередину та мерщій їдуть геть. Зауважимо, що на місці також присутні поліцейські.

Онуфрія на нари! Онуфрія на обмін,

– знову й знову вигукують люди.

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Як Онуфрія з Лаври проводжали: дивіться відео