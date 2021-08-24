ООН має численні докази злочинів "Талібану", зокрема масові страти

Верховна комісарка ООН Мішель Бачелет заявила про значну кількість доказів важких злочинів терористів "Талібану" щодо жителів Афганістану. Зокрема, мовиться про масові страти людей.

Про це Мішель Бачелет розповіла на спеціальній сесії Ради ООН з прав людини по Афганістану. Вона закликала правозахисників уважно відстежувати злочинні дії талібів.

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Які докази має ООН

Верховна комісарка ООН заявила, що має численні свідчення про важкі злочини "Талібану" в Афганістані. Мовиться про:

масові страти місцевих жителів;

обмеження щодо жінок;

придушення протестів проти встановлення бойовиками влади.

Бачелет також закликала Раду ООН ретельно спостерігати за діями бойовиків та створити відповідний механізм дій для реагування на ситуацію в Афганістані.

Червоною лінією буде ставлення "Талібану" до жінок та дівчат,

– заявила представниця ООН.

Таліби запевнили , що дозволять жінкам навчатися в університетах та влаштовуватися на роботу. Вони не вимагатимуть, аби афганки носили паранджу – достатньо буде хустки.

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