ООН має численні докази злочинів "Талібану", зокрема масові страти
Джерело:Associated Press
Верховна комісарка ООН Мішель Бачелет заявила про значну кількість доказів важких злочинів терористів "Талібану" щодо жителів Афганістану. Зокрема, мовиться про масові страти людей.
Про це Мішель Бачелет розповіла на спеціальній сесії Ради ООН з прав людини по Афганістану. Вона закликала правозахисників уважно відстежувати злочинні дії талібів.
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Які докази має ООН
Верховна комісарка ООН заявила, що має численні свідчення про важкі злочини "Талібану" в Афганістані. Мовиться про:
- масові страти місцевих жителів;
- обмеження щодо жінок;
- придушення протестів проти встановлення бойовиками влади.
Бачелет також закликала Раду ООН ретельно спостерігати за діями бойовиків та створити відповідний механізм дій для реагування на ситуацію в Афганістані.
Червоною лінією буде ставлення "Талібану" до жінок та дівчат,
– заявила представниця ООН.
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Ситуація в Афганістані: останні новини
- Бойовики "Талібану" мають намір створити раду, щоб керувати Афганістаном. До неї увійдуть 12 осіб. Терористи готові запропонувати міністерські пости деяким членам попереднього уряду, щоб виглядати "максимально інклюзивними".
- "Талібан" пригрозив наслідками у випадку, якщо військові США не покинуть територію Афганістану до 31 серпня. Таліби повідомили, що це – "червона лінія".
- Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує евакуацію людей з Афганістану. На борту літака, який вилетів з аеропорту Кабула 23 серпня, перебували 103 особи. Серед них – 79 українців і членів їхніх сімей.