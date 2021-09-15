В ООН назвали загрозу для всього світу, заради якої слід об'єднатися

В Організації Об'єднаних Націй світову спільноту закликали об'єднатися в боротьбі з коронавірусом. Генсек ООН Антоніу Гутерреш вважає, що пандемія COVID-19 несе небезпеку всьому світу.

За словами Гутерреша, пандемія не лише загрожує життю і здоров'ю людей, але і призводить до інших негативних наслідків.

Читайте також Україна планує на Генасамблеї ООН скликати дебати щодо ситуації в Криму і на Донбасі

Загрози від пандемії коронавірусу

Пандемія продовжує загрожувати життю, умовам життя та майбутньому. Ці виклики ускладнюються розколом, який загрожує миру і поділом на багатих та бідних,

– заявив Гутерреш.

Генеральний секретар ООН також наголосив, що світовій спільноті необхідно об'єднати зусилля в боротьбі з пандемією. "Пора зосередитися на боротьбі із загальним ворогом – пандемією... Необхідно активізувати зусилля з вакцинації від коронавірусу і реагування на зміну клімату", – сказав він.

76-а Генасамблея ООН: що відомо

Чергова сесія Генеральної асамблеї ООН розпочалася у Нью-Йорку 14 вересня 2021 року. На ній обговорюють питання клімату, коронавірусу. Загальні дебати триватимуть з 21 по 27 вересня.

Володимир Зеленський планує виступити в Генасамблеї, однак поїздка в США досі не затверджена. Ймовірно, український президент візьме участь в дебатах у режимі онлайн.

Натомість у Росії заявили, що Володимир Путін не відвідає цьогорічного засідання.

Франція та Німеччина пропонували Кремлю зустріч у нормандському форматі на рівні глав МЗС під час Генасамблеї. Однак у Москві відмовилися.

Від початку пандемії коронавірусу у світі недугу підтвердили у понад 226 мільйонів людей. Одужати вдалося 203 мільйонам. Однак COVID-19 вже забрав життя більш ніж 4,6 мільйона жителів планети.