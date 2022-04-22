ООН підписала собі вирок через Маріуполь

Маріуполь – це символ бездіяльності та імпотентності сучасної ООН. Нездатність її керівництва пробитися в Маріуполь, бути там присутнім і вивести під своєю парасолькою захисників "Азовсталі" та цивільних – неприємно вражає.

Це було б найкращим варіантом зараз. І саме ООН має не чекати, а агресивно і публічно це просувати.

Важливо Завдяки "Азову" Маріуполь ніколи не стане російською перемогою і новими Крутами

ООН – "у тіні"

Їх же майже непомітно. Хто б зупинив генсека ООН, якщо б він спробував пробитися в Маріуполь? При цьому Росія продовжує майже нормально працювати в ООН, а генсек після двох місяців війни проситься зустрітися з керівництвом України та Росії.

Росіяни знищили український Маріуполь / Фото пресслужби "Азову"

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Вирок для ООН

ООН підписала собі вирок, на неї очікує доля Ліги націй, що розпалася.

"Азов" стоїть на захисті Маріуполя / Фото пресслужби "Азову"

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