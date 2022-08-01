ООН повинна вивезти наших полонених на нейтральну територію, це їхня відповідальність, – Давидюк
Внаслідок вибуху в Оленівці загинули майже 50 українських полонених. росія утримує в полоні й інших захисників "Азовсталі", життя яких також перебуває під загрозою.
Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. 29 липня окупанти влаштували теракт у колонії у тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині, де перебували полонені захисники "Азовсталі".
Читайте також Мого чоловіка в списку немає, але болить не менше, – дружина бійця Маріуполя про Оленівку
"Це відповідальність ООН"
Загалом у полоні окупантів перебувають близько 2,5 тисяч українських військових, яких вдалося евакуювати з "Азовсталі".
Оленівка стала сигналом того, що ООН повинна врятувати і хоча б забрати цих людей. Зараз це відповідальність ООН,
– наголосив Давидюк.
За його словами, захисників "Азовсталі" повинні якомога швидше евакуювати у нейтральну країну.
Хай вивозять наших людей у Швейцарію або у Дубай, куди завгодно. Вивозьте їх якомога швидше. Інакше росіяни таких Оленівок будуть робити кожні 3 дні,
– зазначив політолог.
Він наголосив, що обов'язковою умовою є вивезення полонених саме у нейтральну країну, а не у білорусь чи Кубу.
"ООН нас обманює"
Як сказав Давидюк, саме ООН була одним із гарантів безпеки для українських військових, коли ті виходили із "Азовсталі". Однак зараз в Організації Об'єднаних Націй лише розводять руками.
Найбільша проблема у тому, що ООН нас обманює і намагається грати добру гру зі всіма, у тому числі з путіним,
– сказав політолог.
Політолог наголосив, що після подій в Оленівці ООН не має права залишатися осторонь.
Зверніть увагу російським полоненим показали відео із катуваннями українців: один із них зомлів
"Вони мають бути на стороні законності. Це наша сторона. Не може бути альтернативної думки, коли живцем спалили 50 людей", – зазначив він.
За словами політолога, зараз Президент Володимир Зеленський повинен звернутися до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та інших світових лідерів із закликом втрутитися у ситуацію. Та організувати евакуацію українських військовополонених.
Микола Давидюк пояснив, чи можуть росію виключити з ООН: дивіться відео
Позиція ООН: головне
- В ООН відреагували на катування росіянами українських військовополонених. Зокрема, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила про те, що шокована останніми відео, на яких явно показано побиття, кастрацію та вбивство полоненого військовослужбовця Збройних Сил України.
- В Організації Об'єднаних Націй заявили про свою готовність розслідувати обставини теракту, який скоїла росія в Оленівці. Мовиться про направлення експертів на місце вбивства десятків полонених українців у колонії.
- Український омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що Україна вимагає від ООН та Червоного Хреста відповідної реакції на злочини росіян проти українських полонених. Адже саме ці організації були гарантами, що військові з "Азовсталі" будуть в безпеці й повернуться додому через процедуру обміну.