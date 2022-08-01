Пора викидати росію з ООН і вводити війська Організації в Україну, – Давидюк
Організація Об'єднаних Націй дала українській сторони чимало обіцянок та "гарантій", утім дотриматися їх не вдалося. Відтак, зараз потрібно зрозуміти, чи готова Організація відповідати на виклики, які виникають у війні росії проти України.
ООН має викинути росію
Про це в ефірі 24 каналу розказав політолог Микола Давидюк. Він нагадав, що ООН обіцяла Україні, що з нашими захисниками в Оленівці все буде добре і її представники це контролюватимуть, але росіяни здійснили кривавий теракт.
До теми Чи наважиться ООН викинути росію з системи: політолог оцінив шанси
Також там давали гарантію, що зерно вивозитимуть безпечно, але наступного дня в Одеський порт прилетіла ракета. Після цього до самої ООН виникають питання.
Питання до ООН – чи не хочуть вони почистити, наприклад, Радбез, і чи не хочуть зробити так, щоб росія не могла блокувати рішення проти себе?
– каже Давидюк.
На його думку, зараз необхідно говорити про введення військ ООН на територію України, але росія, звісно ж, блокуватиме це. Відтак, потрібно вимагати або переформатування ООН або з викидання росії з Радбезу та ООН. Лише тоді можна буде вести нормальну політику переходу до тих функцій, які власне й покладені на цю організацію.
"Українцям сьогодні треба звертатися і в міжнародні кримінальні суди, збирати доказову базу, але й звертатися до великих міжнародних інституцій та окремо взятих держав, для того, щоб ставити росію на місце", – вважає Давидюк.
За його словами, населення вже робить те, що може – створює та підписує петиції, ставить питання політикам, влаштовує мільйонні мітинги по всій Європі. Потрібно робити ще більше, бо інакше росія й надалі буде продовжувати свою терористичну політику.
На росію чекає статус держави-спонсора тероризму
Політолог зауважив, що наразі у США вже чекає на підпис рішення про визнання росії державою-спонсором тероризму. Це саме те, що повинно стати гідною відповіддю світу на поведінку росії, бо визнання її спонсором тероризму в США, ЄС та в низці інших країн перетворить країну-агресорку на ізгоя, велику консервну газову банку, яка не матиме можливостей розвиватися.
Тоді вони дійсно понесуть покарання, тому що взагалі ніяких можливостей щодо розвитку там не буде,
– вважає він.
На переконання Давидюка, головне – тиснути на росію на усіх фронтах, і насамперед виділяти більше грошей та зброї для українських військових. Це забезпечить й інші можливості щодо тиску на росію.
А якщо будемо тиснути тільки з однієї сторони – до прикладу, зі сторони ООН чи дипломатично-політичної лінії, може нічого не вдатися. Треба чинити просто нереальний тиск, тоді отримаємо по максимуму,
– підсумував політолог.
Політолог Давидюк пояснив, чому росію потрібно вигнати з ООН: дивіться відео
Як ООН відреагувала на вбивство полонених українців в Оленівці
- В Організації об'єднаних націй засудили вбивство українських військових в Оленівці та заявили, що шоковані діями росіян.
- Також там оголосили про свою готовність розслідувати обставити жорстокого теракту росії. Організація готова відправити на місце вбивства захисників України своїх експертів.
- Пані посол США в ООН Лінда Томас-Нанфілд відкрито заявила про те, що метою росії у цій війні єповне знищення України та її народу.