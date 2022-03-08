В ООН вже кажуть, що вважають "війною" напад РФ, але "могли бути спроби заборонити" це слово

ООН заперечує інформацію, що її співробітникам було наказано не використати слова "війна чи вторгнення" щодо нападу Росії на Україну.

Про це в електронному листі виданню The Guardian повідомив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик.

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Представник ООН заявив, що це "не той випадок, коли співробітникам було надано вказівку не використовувати такі слова, як "війна" та "вторгнення", для опису ситуації".

Дюжаррик звернув увагу, що заступниця генсека ООН Розмарі ДіКарло 8-го березня у своєму дописі у твітері використала фразу "ця війна безглузда".

Він заявив, що співробітників ООН просять оформлювати будь-які повідомлення щодо України згідно з позицією ООН.

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