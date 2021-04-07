В ООС заявили про збільшення російських провокацій по всій лінії розмежування

Окупанти збільшили вогневі провокації вздовж усієї лінії розмежування на Донбасі. Крім цьго, вони вдаються до розповсюдження фейків, спрямованих проти ЗСУ.

Роблять вони це, аби дискредитувати військових ЗСУ напередодні позачергового засідання Тристоронньої контактної групи. Адже її ініціювала саме українська делегація.

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Окупанти обстріляли насосну станцію

6 квітня російські найманці розповсюджували фейки щодо обстрілу водонасосної станції поблизу Василівки. Вона розташована на тимчасово непідконтрольній Україні території Донеччини.

Російсько-окупаційні війська, обстрілюючи позиції Збройних сил України поблизу Новоселівки, навмисно обстріляли насосну станцію першого підйому.

На щастя, працівники станції змогли сховатися у бомбосховищі, вони не постраждали внаслідок обстрілу. Про це повідомив Павло Кириленко, очільник Донецької ОДА.

Окупанти пошкодили лінію електропередач, яка забезпечує роботу станції. Через це довелося припинити подачу туди електроенергії, а отже й подачу води.

Одразу після обстрілу в інформаційному просторі окупованої Донеччини російські найманці почали активно тиражувати звинувачування у бік ЗСУ.

Чому звинувачення окупантів – абсурдні

У пресслужбі ООС підкреслили, що кількість деструктивної пропаганди та фейків, які розповсюджують окупанти, значно зросла впродовж останнього часу.

Все це відбувається на тлі збільшення випадків перешкоджання роботі ОБСЄ саме у районах провокацій. Це вкотре свідчить про підготовку замовних інформаційних вкидів.

Окупанти облаштували взводний опорний пункт біля насосної станції. Це заборонено нормами міжнародного права, адже мовиться про важливий об'єкт інфраструктури.

В ООС звернули увагу й на абсурдність звинувачень у бік ЗСУ. Адже без води залишилися переважно населені пункти якраз на території, підконтрольній урядові України.

Варто зауважити, що ще до обіду 7 квітня насосна станція першого підйому Південнодонбаського водогону відновила свою роботу в повному обсязі.